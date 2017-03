Čović: Ako dođe do preglasavanja onda ovog Predsjedništva neće biti

SARAJEVO - Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH rekao je večeras novinarima da će pokušati sutra ujutro prije dolaska visoke predstavnice za spoljnu politiku EU Federike Mogerini da razgovara sa druga dva člana Predsjedništva BiH kako bi pokušao postići konsenzus i približiti stavove, kako bi pismo koje pošalju Međunarodnom sudu u Hagu bilo kao jedno.

Na pitanje šta ako ne bude dogovora, čijem će stavu on biti bliži, Čović je rekao da ne može tako gledati i da ne postoji bliži stav, i da je njegov stav najbliži BiH i da neće preglasavati, jer bude li se desilo i jednom u ovom Predsjedništvu da neko nekoga preglasa onda više ovog Predsjedništva neće biti, rekao je Čović. On je dodao da ako ne uspije na konsultacijama postići konsenzus onda će i on biti primoran da uputi pojedinačano pismo Hagu, ali nije bio precizan šta će tačno pisati.

Čović: BiH nije apstraktna ideja

Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH pozvao je večeras na prijemu kojeg su Bakir Izetbegović i on organizvali povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH, na obnovu društvenog dijaloga i na jaču privrženost ideji naše domovine kao zajednice konstutivnih naroda i svih drugih koji se tako ne izjašnjavaju, ravnopravnih i jednakih.

Rekao je da sve bojazni koje su građani iskusili prije 25 godina uoči održavanja refernduma, sve nedoumice i razgovori o formulaciji referendumskog pitanja, još tada su razotkrile sve slabosti BiH koje nas i danas prate, uzajamno nepovjerenje, politička nezrelost, neprihvatanje konstruktivnog dijaloga, kako bi BiH svi doživljavali svojm domovinom.

"Svi moramo smoći snage da sagledamo događaje iz prošlosti na način da ne opterećujemo naše odnose danas i da ne potkopavamo mogućnost zajedničke budućnosti.BiH nije apstraktna ideja jer nju čini društveno tkivo, grupacije koje u njoj stoljećima žive, tri tradicionalne zajednice, tri kostitutivna naroda i svi drugi.