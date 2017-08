Čović: BiH će se graditi i po mjeri hrvatskog naroda

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da su krajnji ciljevi velikog broja bošnjačkih nacionalističkih struktura usmjereni ka dekonstituisanju Hrvata, što onda sigurno vodi prema njihovom nestanku u BiH.

"Taj proces bi se okončao gašenjem kantona, kao nečeg što je dobro za Hrvate. Istina je, međutim, da bi time Hrvati izgubili konzumiranje autonomije u ključnim područjima za njihov opstanak i na kraju bi kao narod izgubili mjesto u takvoj BiH", pojasnio je Čović.

On je za "Večernji list" izjavio da to neće biti dozvoljeno, već da će se BiH graditi i po mjeri hrvatskog naroda, a da će glavni problemi biti riješeni do sljedećih izbora.

Prema njegovim riječima, za BiH je dobro što su predsjednici Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović i Srbije Aleksandar Vučić prihvatili poziv da posjete BiH, istakavši da je svrha ovih sastanaka da se BiH ponovo, na pozitivan način, stavi u centar njihovog interesovanja, te da se razgovara o otvorenim pitanjima koja su važna za sve tri strane.

Čović je dodao da bi posjeta lidera Srbije i Hrvatske trebalo da se dogodi krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.

"Nakon toga moguće je razgovarati i o trilateralnom sastanku koje će dodatno osnažiti naše uzajamno partnerstvo, te dati zamah operetivnom rješavanju otvorenih pitanja na nivou odgovarajućih komponenti izvršne vlasti", rekao je Čović.

Prema njegovim riječima, jedna od poruka koje će sigurno biti poslate jeste da se političari ne smiju vraćati u prošlost i problemima iz devedesetih godina prošlog vijeka, već da treba gledati prema onome što donosi prosperitet u ovom trenutku, ali i u budućnosti.

Čović je rekao da mu nije jasno zašto bi nekome smetao dobar odnos njega, kao hrvatskog člana Predsjedništva BiH, sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, izrazivši uvjerenje da bi svi političari u BiH morali da imaju blizak i zajednički odnos povjerenja i korektnosti.

"Istina je da Dodik dugo godina u kontinuitetu pokazuje visok nivo partnerskog poštovanja i ispunjavanja preuzetih dogovora, kao i razumijevanja za poziciju Hrvata. Upravo to očekujem i od vodećih bošnjačkih lidera, posebno Bakira Izetbegovića kao najodgovornijeg u tom lancu", naglasio je Čović.

Čović smatra da dijalog sa Briselom u protekloj godini nije bio dobar, te da su cijena toga bili nesporazumi u vezi sa Upitnikom i obradom odgovora koji na početku nisu pratili usaglašeni mehanizam koordinacije.

"Upravo zbog takvih stvari Predsjedništvo ima ulogu neke vrste pokretača i aktivnog nadzora nad radom Savjeta ministara i konstantno interveniše prema njemu kako bi se do kraja poštovalo ono što je na najvišem nivou dogovoreno. To je logično i nužno jer je riječ o najvećem političkom prioritetu iz područja spoljne politike za koje je nadležno Predsjedništvo BiH“, zaključio je Čović.