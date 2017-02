Čović: Ivanić i ja rekli smo Izetbegoviću da se revizija tužbe ne može pokrenuti u ime BiH

MOSTAR - Član Predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je, nakon sjednice Predsjedništva HNS-a u Mostaru, da je krajnje vrijeme da se situacija u BiH mijenja na bolje i da se politika bavi aktuelnim životnim pitanjima.

"Krajnje vrijeme je da tu situaciju mijenjamo na bolje. Vrijeme je da se bavimo aktuelnim životnim pitanjima u BiH. Politiziranjem se narušavaju odnosi u BiH i stvara atmosfera koja neće omogućiti ubrzani put Euroatlantskim putem. Svi mi kroz stranke koje predstavljamo na drugim nivoima vlasti, želimo dati puni doprinos. Razgovarat ćemo sa liderima stranaka koje mogu pomoći", rekao je Čović..

Dodao je da se često sluša kako "neko želi treći entitet, a nije mu jasno gdje su to čuli ili pročitali".

"Počesto slušamo kako Hrvati žele nekakav treći entitet, onda neki to komentarišu da bi oni to drugačije, a mi se pitamo gdje su to čuli ili pročitali. Neko se trudi napraviti gore političke odnose nego što oni jesu. HNS želi preuzeti aktivnu ulogu oko tih stvari i kad je u pitanju Izborni zakon i naš Euroatlantski put", smatra Čović.

Što se tiče Izetbegovićeve izjave da će ponovo biti pokrenuta revizija tužbe BiH protiv Srbije, Čović je istakao da država BiH nema stav o reviziji te je dodao da on tu ne govori o ličnim stavovima koji mogu biti različiti od ovog.

"Kolega Ivanić i ja samo gospodinu Izetbegoviću jasno rekli da se revizija ne može tražiti u ime države BiH", rekao je Čović.

Podsjetio je i na sastanak stranaka koje čine koaliciju na nivou BiH gdje je jasno poručeno da će, ako bude pokrenuta revizija, stranke iz RS napustiti koaliciju.

Na pitanje o Rezoluciji o BiH koja će se biti na dnevnom redu Evropskog parlamenta, a gdje će biti tretirano pitanje "federalizacije", Čović komentarisao pripremni dio.

"Ja mogu samo kazati o rezoluciji o pripremnom dijelu. Mislim da će dobiti potporu Evropskog parlamenta. Treba pročitati šta je tamo napisano da bi komentarisali. Mi danas imamo određeni vid federalne organizacije BiH, mi mislimo da može biti bolji i tražimo tu podršku. Da bi dobili kvalitetniji odgovor kako razmišlja hrvatski narod u BiH; u Neumu će biti konferencija 16. marta "Hrvati nositelji Evropskih vrijednosti u BiH". Biće tri panela, više od 60 naučnih radova, uglednih profesora iz zemalja koje drugačije posmatraju uređenje BiH", rekao je Čović, prenosi N1.

On je kazao je da je u posljednja dva mjeseca čuo različite verzije o "svom mišljenju o federalizaciji".

"Ja sam čuo zadnjih dva mjeseca jedno 70 razlličitih verzija koji znaju šta mislim o federalizaciji, trećem entitetu i svemu. Ovih dana slušam šta ja mislim o autoputu, koridoru. To je čudno, ali ništa novo na području BiH. Mislim da je krajnje vrijeme da otvorimo ova pitanja i konačno ih riješimo. Na narednoj sjednici 24. februara će biti zvanično poznati naši stavovi o aktuelnim pitanjima. Vjerujem da će to biti dobra prilika da dobijete jasan stav HNS-a", podvukao je Čović.

Još je poručio da neko u ime HDZ-a i HNS-a obmanjuje javnost sa jasnim političkim ciljevima.

"Ja nisam sklon komentarisati to što kolege govore, ali je činjenica da smo mi od kolega iz Parlamenta dobijali stavove o tome da moramo kazati kakav prijedlog Izbornog zakona želimo, a mi smo to uradili davno. Ako mi oko federalizacije želimo tek zauzeti stav, kako neko može znati šta HDZ misli. Svi su opsjednuti hrvatskim entitetom, ali volio bih čuti dokument ili zapis i vidjeti gdje je to spomenuto. Volio bih znati ko obmanjuje javnost u naše ime. Mi nismo nikakvi ljudi koji stave nešto na papir i gurnu nekome drugom da on to riješava", zaključio je Čović.