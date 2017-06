Čović: Koalicija u BiH na infuziji

BANJALUKA - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da je ključni problem u BiH nepovjerenje, kao i da će vlast i u narednih godinu i po morati da bude održavana na infuziji.

"Vlast smo napravili od stranaka koje ne čine vlast na različitim nivoima i ljudi koji predstavljaju te stranke nedovoljno iskreno su krenuli u taj proces, vjerujući da će u njemu maksimalno ostvariti svoje ciljeve. Ciljevi partnera su na neki način bili dezavuisati druge i javnost. Moglo se snalaziti i plivati u tim vodama šest mjeseci ili godinu, ali su kasnije to nepovjerenje i neiskrenost došli do izražaja", rekao je Čović za "Glas Srpske".

Prema njegovim riječima, da na nivou BiH nema parlamentarne većine jasno se vidjelo na primjeru zakona o akcizama i još desetak prijedloga zakona ili njihovih izmjena.

"Vidjelo se da su predstavnici Saveza za promjene, ili u nekom trenutku neko drugi, potpuno drugačijeg stava od onih kojima su se do juče zaklinjali na partnerstvo", naveo je Čović.

On kaže da je evidentno da se u sve ušlo neiskreno, te da je kriza nastala još od mehanizma koordinacije, kao i kod popisa stanovništva, ali i u slučaju revizije presude protiv Srbije.

"Nažalost, drugog puta nemamo i moraćemo na infuziji održavati vlast i u narednih godinu i po i pokušati izvući maksimum iz ovog što danas imamo", naglasio je Čović.

Čović, koji je i hrvatski član Predsjedništva BiH, smatra da su izmjene zakona o akcizama neophodne i da moraju biti usklađene sa standardima koji se balansiraju sa svjetskim finansijskim institucijama, te da bez toga nema investicija u saobraćajnoj infrastrukturi, zdravstvu i drugim oblastima.

On je konstatovao da je BiH na prekretnici koja znači kandidatski status za EU, te da institucije BiH treba da preuzmu odgovornost za evroatlantski put i unutrašnje uređenje i socijalno-ekonomske odnose.

"Kako sutra možemo otvarati poglavlja, a da imamo institucije međunarodne zajednice koje donose odluke u ime nas? Nekada je to nekome u BiH odgovaralo. Mislim da je to vrijeme isteklo i da ćemo se s tim u narednih pola godine do godinu morati na korektan način razići", kaže Čović.

On je rekao da je zadovoljan komunikacijom i odnosom koji ima sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom koji je "neprikosnoveno vlast, kao i SNSD sa svojim partnerima na nivou Srpske".

"Umjesto da nas ohrabre jer se kroz to mogu riješiti ključni i vitalni problemi, zamjeraju nam. Tu nemam šta komentarisati, osim da je u političkom smislu to postalo samo sebi svrha", poručio je Čović, ističući da je saradnja sa Republikom Srpskom važna ako se išta želi uraditi na nivou BiH.

On je ocijenio da je položaj Hrvata u BiH dosta složen i obilježen epitetom ustavne neravnopravnosti, odnosno neprihvatljiv dok god neko drugi u njihovo ime može birati predstavnike Hrvata u institucijama BiH.

Komentarišući opstrukcije na koje nailaze prijedlozi HDZ-a kada je riječ o Izbornom zakonu BiH, Čović je rekao da to nije čudno jer taj zakon predstavlja viši nivo potrebe međusobnog usaglašavanja.

"Šta god progovorimo je slika trećeg entiteta. Ako pričamo o sportu, kulturi, privredi, kojekakvoj političkoj reorganizaciji ili izmjeni izbornog zakonodavstva kod druge ili treće strane se dočeka, a posebno u Sarajevu, kao podjela, kao treći entitet", rekao je Čović, komentarišući optužbe da ovim zakonom utire put trećem entitetu.

On je naveo da će se odazvati pozivu na inauguraciju novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

"I sada smo razgovarali na bilateralnim sastancima u okviru procesa `Brdo-Brioni` i obećao sam mu da ću doći na inauguraciju", dodao je Čović.