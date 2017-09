Čović: Nema razloga da raspravljamo o Pelješkom mostu

MOSTAR - Predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da je gradnja Pelješkog mosta bila jedna od tema sastanka članova Predsjedništva BiH sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH i njegovim zamjenicima.

"Jučer smo razgovarali više od sat vremena, ne samo član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i ja, nego i član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, te predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i njegovi zamjenici Mirko Šarović i Vjekoslav Bevanda. Pokušavamo tražiti rješenja da izbjegnemo te probleme i jučer je tema upravo bila pismo ministra Adila Osmanovića. Tada smo kazali ako se to pismo ne povuče, doći će novo. Budući da Osmanovićevo pismo nije povučeno, ministar Josip Grubeša uputio je novo", rekao je Čović.

Tema gradnje Pelješkog mosta, dodao je Čović, aktuelna je već mjesec dana na različite načine.

"Kada jedan ministar u Vijeću ministara BiH izvan sistema šalje poruke po svijetu šta misli o nekom projektu, iza toga dolaze reakcije i tako je stigla i reakcija ministra pravde Grubeše. Mislim da takva javna komunikacija u BiH i sa prvim susjedima, posebno prijateljima kao što je Hrvatska, pravi štetu svima nama u BiH i s tim što prije treba stati. Mi sebe trebamo štititi na način da usaglasimo sve što je naš interes, a onda taj usaglašeni interes štititi i prema našim susjedima i prema svim svjetskim institucijama", rekao je Čović dodajući da je Grubeša svoje pismo poslao na iste adrese na koje je pismo uputio i ministar civilnih poslova Adil Osmanović", hrvatskom resornom ministru, Evropskoj komisiji, OHR-u i evropskim čelnicima.

Izrazio je nadu da će to stati i da ćemo na pravi način štititi interese BiH.

"Nijedan razlog nema da se mi raspravljamo oko Pelješkog mosta. Pelješki most će se graditi i gradi ga Hrvatska suvereno na svom terenu. Interes je i BiH da se to gradi, a interes je BiH i da se problemi koji su otvoreni sa Hrvatskom riješe. Neko pokušava vješto vezivati te probleme, ali smatram da mi sa Hrvatskom trebamo riješiti pitanje granice i šupljine na toj granici. Sa Crnom Gorom smo to uspjeli završiti, a sa Hrvatskom su ostale dvije lokacije i to na području Velikog i Malog Školja u području Neuma i Kostajnica na području rijeke Une", rekao je Čović i dodao da ta pitanja treba riješiti kao i pitanja imovine koja je u Hrvatskoj, a pripada BiH.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša uputio je pismo ministru mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske Olegu Butkoviću, ali i Evropskoj komisiji u kojem navodi da ne postoje nikakve pravne prepreke za izgradnju Pelješkog mosta.

Ovakvo pismeno postupanje uslijedilo je kao reakcija na pismo koje je ranije hrvatskom ministru i EU funkcionerima uputio ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, a u kojem Butkovića obavještava o postojanju pravnih smetnji za izgradnju mosta.