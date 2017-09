Čović: Predsjedništvo BiH će razmatrati aferu prisluškivanja hrvatskih zvaničnika

MOSTAR - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je danas u Mostaru da će Predsjedništvo razmatrati aferu navodnog prisluškivanja hrvatskih zvaničnika i privrednika.

"To se mora istražiti. S obzirom na to da kao članovi Predsjedništva BiH imamo ustavnu ulogu, to pitanje ćemo staviti na dnevni red i raščistiti odnose kako se u vezi sa tim ne bi spekulisalo. Bojim se da imamo mnogo više galame, nego drugih problema. Institucije koje su odgovorne treba da podnesu izvještaje", rekao je Čović novinarima u Mostaru.

On kaže da ga ne opterećuje pitanje da li ga neko prisluškuje.

"Živim normalno i sve što mogu reći u nekom zatvorenom prostoru, reći ću i vama, ali institucije moraju raditi u okviru zakona. Posebno ako neko kaže da je za to imao opravdanje ekonomske ili neke druge prirode. BiH mora da profunkcioniše kao normalan pravni sistem", istakao je Čović.

On je nedavnu posjetu SAD ocijenio kao značajnu i uspješnu.

"Imali smo susrete sa petnaestak državnika i kroz te surete poslali smo jasnu poruku našeg evropskog puta, Akcionog plana za članstvo u NATO (MAP) i svega što trebamo da uradimo u BiH da bi se to realizovalo, naše unutrašnje stabilnosti, nedjeljivosti države", kaže Čović.

On je najavio posjetu visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost Federike Mogerini u naredna dva, te sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a u Briselu 23. i 24. oktobra.

"Poruka je vrlo jasna - vrata su nam širom otvorena, ali moramo konačno razumjeti da ključne poslove imaju građani BiH, a ključni posao je pokazati dobru volju i političku zrelost, a ne podjele i bavljenje samim sobom i izborima godinu i po dana pred izbore", naveo je Čović.

Kada je riječ o izborima u Njemačkoj, Čović je čestitao kancelaru Angeli Merkel na pobjedi.

"Njemačka politika i privreda ostaju mjera stabilnosti u cijelom svijetu i nama jedan preznačajan partner. Ja ću vrlo brzo pozvati gospođu Merkel u službenu posjetu BiH", dodao je Čović.

Čović je danas zajedno sa ambasadorima desetak zemalja i zvaničnicima iz BiH u vinogradima "Hercegovina vina" u Mostaru učestvovao u berbi grožđa.

"Sretan sam da danas, na kraju sezone berbe, beremo grožđe zajedno sa diplomatama i da možemo da promovišemo Mostar i Hercegovinu na najljepši način, kroz našu tradiciju", rekao je Čović i zahvalio se na pozivu "Hercegovina vinu", koje je organizovalo berbu za zvaničnike i diplomate.