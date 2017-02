Čović: Revizija nevjerovatna politička greška

BANJALUKA, SARAJEVO - Politička kriza izazvana podnošenjem zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije nije se stišavala ni u petak, a oprečna viđenja o njenoj legalnosti i dalje su prisutna u javnosti.

Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je da će posredstvom posebnog izaslanika uputiti pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kojim će ih obavijestiti da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o reviziji tužbe.

"Što se tiče pisma Sudu, odlučiću kada i kako ću ga uputiti i javnost će biti o tome obaviještena. Imaću posebnog izaslanika. Niko nije kritikovao potez Izetbegovića koji je ambasadoru iz reda bošnjačkog naroda zabranio da prenosi bilo kakva pisma zvaničnih predstavnika institucija BiH", rekao je Ivanić.

Istakao je da treba pitati Izetbegovića kako će kriza biti prevaziđena, jer je napustio vanrednu sjednicu Predsjedništva.

"Nisam ja uveo u krizu, nego član Predsjedništva koji nije htio da se izjašnjava, nije htio da govori o tužbi i nije dao šansu instituciji BiH da se izjasni o tužbi", objasnio je Ivanić.

Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva, izjavio je da je predajom zahtjeva napravljena ogromna greška, te da je to urađeno u ime samo jednog naroda, a ne u ime BiH.

"Na sjednici Predsjedništva BiH rekao sam da pravimo jednu nevjerojatnu političku grešku. Ja mislim da to nije trebalo uraditi na ovaj način. Ako se željela podnijeti revizija, to je trebalo uraditi na jedan sustavni način. Ovako je ispalo da je to uradila jedna osoba, jedna stranka ili jedan narod, što je vrlo loše. Tko može reći da drugi ili treći narod neće nešto slično uraditi i obrazlagati to sa sličnim argumentima", rekao je Čović.

Naglasio je da je kriza ozbiljna, ali da se ovo vrijeme ne može porediti s nekim prethodnim situacijama.

"Mi smo dosad imali krize u funkcionisanju vlasti, ali nismo imali ovakve slike o političkoj situaciji. Predajom zahtjeva za reviziju u Hagu vidjeli ste komentare koje smo imali na različitim nivoima. Ja sam uvjeren da moramo izaći žurno iz ove situacije. To neće biti nimalo lako. Vjerujem da se u Predsjedništvu može riješiti vrlo lako", dodao je Čović.

Na novonastalu krizu reagovao je putem saopštenja iz Vlade Srbije i Aleksandar Vučić, srpski premijer, istakavši nakon razgovora s američkim ambasadorom u Beogradu da je revizijom napravljena loša atmosfera, prije svega u BiH.

Kako je saopšteno, Vučić je rekao da će Srbija uvijek poštovati integritet BiH i zalagati se za očuvanje mira i stabilnosti, ali da neće dozvoliti da budu ugroženi državni i nacionalni interesi Srbije.

Srpski premijer Vučić i ambasador SAD u Srbiji Kajl Skot su istakli važnost promovisanja mira, stabilnosti i boljih međusobnih odnosa na zapadnom Balkanu, kao i zajedničkih mogućnosti za ubrzanje ekonomskog rasta, širenja trgovinske razmjene i otvaranja novih radnih mjesta.

Na novonastalu situaciju reagovao je i opozicioni SDP Hrvatska, istakavši da Vlada Hrvatske treba da situaciju u BiH stavi na dnevni red EU i NATO, zato što, kako su naveli, reakcija nekih političkih snaga u BiH može negativno uticati na političku stabilnost i ugroziti funkcionalnost države.

Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara, je rekao da se srpski predstavnici neće povlačiti iz zajedničkih institucija.

"Da li je Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu i kako će se podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije odraziti na funkcionisanje institucija je složeno pitanje i ostaje na političkim partijama da u narednom periodu diskutuju o tome", izjavio Šarović.

Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak u petak je informisao ambasadore i šefove diplomatskih kancelarija stranih zemalja sa sjedištem u Sarajevu da je BiH ušla u duboku krizu.

Crnadak je rekao da je veoma teško vidjeti izlaz u ovom trenutku, jer su napadnute institucije i ugrožen politički balans u BiH, koji je uspostavljen Dejtonskim sporazumom, Ustavom i zakonima, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova BiH.

On je obavijestio ambasadore da je bošnjačkom članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću uputio pismo sa detaljnim pregledom mogućih posljedica vaninstitucionalnog djelovanja u BiH, te ga pozvao da povuče nezakonitu i opasnu instrukciju ambasadoru BiH u Holandiji, ali da još nije dobio nikakav odgovor.

Budućnost u kompromisu

Jedina budućnost BiH je u kompromisu, jačanju međusobnog povjerenja i okretanju budućnosti, konstatovali su u petak Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, i šef Delegacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark.

Tokom sastanka Ivanić je Vigemarku predočio svoje poglede na političku situaciju u BiH, te izrazio nezadovoljstvo vaninstitucionalnim donošenjem odluka u posljednjih nekoliko sedmica.

I član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović primio je Vigemarka, a nakon sastanka iz Predsjedništva BiH je saopšteno da su se sagovornici složili da o pravnim pitanjima treba da odlučuju nadležne institucije. Takođe, kako je saopšteno, sagovornici su se složili i da svi politički lideri u BiH u ovom trenutku treba da ulože maksimalne zajedničke napore na smirivanju političkih tenzija, te da se posvete ostvarivanju zajedničkih ciljeva kroz međusobni dijalog i saradnju.