Čović: SDA će na kraju prihvatiti Izborni zakon

MOSTAR - Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izrazio je uvjerenje da će izbori biti održani naredne godine, te rekao da je ubijeđen da će SDA na kraju prihvatiti Izborni zakon.

"Da bi održali izbore to nam treba. Mi smo zajedno sa SDA radili na ovome godinu i po' dana i kad smo shvatili da je dio igre partnera s kojim pričamo samo da razvlači. Cilj je bio da se ništa ne uradi", kazao je Čović.

On je u intervjuu za "N1" rekao da je bitno da hrvatskog člana Predsjedništva BiH biraju Hrvati, a ne Bošnjaci.

"Samo je bitno da ne biraju oni koji se ne predstavljaju kao Hrvati i sve smo riješili. Neka biraju Hrvati, a ne kao u prethodnim godinama kada ga biraju glasovi 200-300 hiljada Bošnjaka iz Sarajeva. Promijenit ćemo Izborni zakon, pa neće moći. Prihvatit će SDA na kraju ovaj prijedlog. To sam rekao više puta, Izetbegović me demantirao ali to je u osnovi prijedlog SDA. Očekujem podršku svih koji se zaklinju u evropski put BiH. Ja vas uvjeravam da će se izbori održati naredne godine", smatra Čović.

Čović je dodao da se koalicija na državnom nivou raspala i da "jednostavno ne funkcioniše".

"Koalicija se raspala, jednostavno ne funkcioniše. BiH se mora očuvati kao cjelovita država, ona se ne smije podijeliti ali se mora iznutra reorganizirati. Mi smo u stalnoj borbi ko je žrtva prošlog rata, kakve će beneficije imati da bi iskompenzirala ovo vrijeme u proteklih dvadeset godina i na kraju kako prevariti onog drugog", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Govoreći o takozvanoj "njemačkoj inicijativi", on je rekao da takva inicijativa ne postoji.

"Njemačka je preozbiljna država da bi svakih 15 dana mijenjala stav o zemlji kao što je BiH. Ja mislim da nikakav interes nije bio nikakvog hrvatskog političkog centra niti medija da pravi takav spin. Njemačka je vrh svjetske globalne politike, za nju je BiH u vanjskoj politici jedno malo mjesto. Oni su kazali šta misle o BiH na posljednjoj sjednici Evropskog parlamenta", kazao je Čović.

(N1)