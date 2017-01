Čović: Treći entitet će činiti Hercegovina, Posavina, srednja Bosna i Žepče

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović se, sudeći prema posljednjim javnim istupima, odrekao deklarativne podrške evropskom putu BiH, te je sve svoje kapacitete usmjerio na rješavanje takozvanog „hrvatskog pitanja“ u BiH.

Kako prenosi portal fokus.ba Čović je u intervjuu za „Naša TV“ kazao kako „jedan dobar dio bošnjačke i ljevice i desnice želi od BiH napraviti islamsku državu“, te da Hrvati ni zbog koga neće „saviti leđa“.

- Ljevica to pravda građanskim pravima i za to dobijaju podršku iz vana. Desnica to pravda dominacijom bošnjačkog naroda – izjavio je Čović.

Predsjednik HDZ-a smatra kako eventualnim formiranjem trećeg entiteta neće doći do podjele unutar bh. Hrvata.

- Tu bi bili i Hercegovina i Posavina i dijelovi centralne Bosne i Žepče. Ali kakva god bude organizacija prostora, neko će uvijek ostati van tog kruga. O njima ćemo voditi posebnu brigu. Gdje god stanuje bar jedan Hrvat, njemu se treba posvetiti pažnja. Ali to nas neće spriječiti da zaštitimo jezgru Hrvata u BiH, da ljudi ostaju ovdje i da se ne raseljavaju - rekao je Čović, te je dodao da je uvjeren da će se pitanje izbornog zakonodavstva riješiti do kraja januara ove godine.

Dodao je kako će izmjene Ustava BiH biti dosta teške jer je za njih potrebna dvotrećinska većina, ali da je izmjene izbornog zakonodavstva moguće provesti.

- Tako ćemo provesti i sudske presude poput Sejdić-Finci, apelaciju Bože Ljubića o načinu izbora izaslanika u domove naroda te presudu za Mostar – kazao je predsjednik HDZ-a, te dodao kako presuda Sejdić-Finci nema veze sa „hrvatskim pitanjem“.

U ovoj godini trebamo riješiti pitanje izbornih pravila, dodao je Čović, kako bismo se u 2018. godini mogli baviti se životnim pitanjima.

- Uvjeravam vas da se više nikad neće održati izbori prema pravilima koja ostavljaju mogućnost da neko drugi izabere hrvatskog člana Predsjedništva ili još gore, izaslanike u domovima naroda - rekao je Čović.

Kazao je i kako Stolac i Mostar doživljava kao "hrvatski prostor".

- Ali to ne znači da te sredine Bošnjaci i svi oni koji tu žive ne trebaju doživljavati kao svoj prostor - rekao je Čović.

Poručio je da će se izbori u Stocu održati nakon što se dobije sudski epilog događaja zbog kojih je prekinut izborni proces u ovoj općini. Pojasnio je i kako evropski put osnažuje poziciju hrvatskog naroda u BiH, te da danas ne može biti zadovoljan položajem Hrvata u BiH.

- Hrvati su u najvećem dijelu BiH raseljeni, bez obzira govorimo li o RS-u, Sarajevu, Zenici ili Bihaću. Ima nas, ali pogledajmo starosnu strukturu naših ljudi pa ćemo vidjeti koliko smo nastradali – rekao je.