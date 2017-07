Čović: Uspjeću u promjeni Izbornog zakona

SARAJEVO - Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, rekao je da je nastao ogroman problem nakon što je Ustavni sud BiH iz Izbornog zakona izvukao sporne članke kojima je bila definisana uloga Centralne izborne komisije.

"Moj zadatak će biti, i ja ću u njemu uspjeti, promijeniti Izborni zakon i izbjeći mogućnost da neko osporava zakazivanje i provedbu izbora. Izbori će sigurno biti, kao što je i planirano, prvog vikenda u desetom mjesecu naredne godine", rekao je Čović, koji sutra preuzima osmomjesečno predsjedavanje Predsjedništvom BiH.

On je rekao da će biti veoma teško izmijeniti Izborni zakon BiH u situaciji kad vlast faktički ne funkcioniše već duže vrijeme i kada su gotovo svi svjesni da će ona takva biti do idućih izbora.

"Izvršna vlast nema u zakonodavnoj vlasti nužnu potporu za funkcionisanje. To se vidi svakodnevno, imali smo priliku vidjeti i za vrijeme boravka predsjedatelja Vijeća ministara s jednim ili dvojicom kolega u Briselu, pa onda i ovaj samit u Trstu. Mi ključne stvari koje smo u proteklih šest mjeseci trebali pripremiti nismo pripremili, a odemo onda i sramotimo se tamo. Ne znam iz čijih potreba smo to uradili, a da nismo doma završili sve stvari koje smo trebali i mogli završiti. Ako imamo vlast, to se završi za 15 sekundi. Kada nemamo vlast, snalazimo se na različite načine, a ja bih rekao da to snalaženje baš ne ide dobro", rekao je Čović.

Govoreći o prioritetima tokom njegovog predsjedavanja, Čović je rekao da će to biti evropski put te da treba stvarati ambijent da do kraja godine BiH dobije MAP i kandidatski status za EU do narednih izbora.

Takođe, naglasio je da su se odnosi u BiH zakomplikovali revizijom tužbe protiv Srbije koja je pokazala "koliko imamo parasustava u sustavu", a nakon toga su narušeni i prijateljski i kolegijalni odnosi.

Čović je naglasio da je siguran da će Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, biti jedan od prvih koji će službeno posjetiti BiH, jer, kako kaže, "usmeno smo već sve iskomunicirali", te da će i Kolinda Grabar-Kitarović početkom jeseni biti u posjeti BiH.