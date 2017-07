Čović: Vlast ne funkcioniše, istražiti pitanje parasistema u OBA

SARAJEVO - Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je danas da vlast u BiH danas ne funkcioniše i nema parlamentarne većine zbog čega treba preuzeti odgovornost na domaćem planu kako bi se ispunile obaveze na evropskom putu.

"Kao što je najavljeno danas sam sa /predsjednikom SDA Bakirom/ Izetbegovićem i /predsjednikom SBB-a Fahrudinom/ Radončićem održao sastanke i razgovarao na sličan način na kojim sam razgovarao juče sa /predsjednikom SNSD-a Miloradom/ Dodikom. Istina, juče smo imali šire delegacije, a danas su bili predsjednici stranaka", rekao je Čović novinarima u Sarajevu.

On je dodao da je sagovornike na sastancima upoznao o konceptu koji će od 17. jula zastupati kao predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Iznio sam vrlo jasan koncept, s obzirom da od ponedjeljka počinjem predsjedavanje u Predsjedništvu BiH i da ću tada biti u Briselu. Tamo ću pred predstavnicima EU, koji su jako zainteresovani za poziciju BiH, preuzeti jasnu odgovornost za ono što treba da napravimo da bismo dobili kandidatski status, kao što smo planirali", rekao je Čović.

Lider HDZ-a BiH je naglasio da mu ne pada na pamet da optužuje bilo koga za to što nisu ispunjene obaveze BiH, ističući da će preuzeti odgovornost za sprovođenje nove korigovane Agende, odnosno, reformski plan za narednih osam mjeseci.

"Da bismo ispunili ono što smo sebi postavili kao plan treba sjesti sa sagovornicima koji nas mogu podržati na tom putu. O tome sam razgovarao sa Izetbegovićem i Radončićem", rekao je lider HDZ BiH.

On je istakao da je sa Radončićem, kao što je bio slučaj juče i sa Dodikom, postigao visok stepen saglasnosti, dok je sa Izetbegovićem ostalo da se traži rješenja jer ima puno problema u funkcionisanju između HDZ-a BiH i SDA.

"Bitno nam je da radimo 14 mjeseci do izbora, a ne da smo već u izbornoj kampanji koja će nas istrošiti, a udaljiti od onog što smo sebi postavili kao plan. Tu nećemo dobiti nikakve poene, niti od prijatelja izvana niti od onih koji imaju prema nama pozitivan ili negativan odnos", rekao je Čović.

Kada je riječ o pitanju pristupanja Transportnoj zajednici, Čović je rekao da se nije smjelo dogoditi da su teme Samita u Trstu poznate već šest mjeseci, a da o njima predstavnici vlasti nemaju jasan stav.

"Moje pitanje je zašto se igramo sa ugledom zemlje. Zašto ljudi koji idu na te skupove nemaju jasan stav - bilo da je riječ o Savjetu ministara, Predsjedništu ili Parlamentarnoj skupštini, a to da je neko sinoć na nekoj telefonskoj sjednici glasao ovako ili onako - ne bih da spekulišem jer mi je to ismijavanje čitavog sistema", rekao je Čović.

On je ponovio da je neophodno preuzeti odgovornost kako za Transportnu zajednicu, Energetsku strategiju i mnoga druga pitanja, ističući da mu se čini da je kod SDA problem u razumijevanju šta je čiji posao.

Kad je riječ o izmjenama Izbornog zakona, Čović je ponovio da je prijedlog u parlamentarnoj proceduri, da će do kraja jula u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH biti usvojen i da će u septembru ili oktobru biti pred poslanicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

"Vjerujem da je pred nama sad veliki napor da stvorimo ambijent da to bude usvojeno. Uvjeravam vas da će to biti usvojeno i da ćemo izbore imati iduće godine", rekao je on, napominjući da ne želi da ulazi u raspravu o tome šta o izmjenama Izbornog zakona kalkulišu drugi predsjednici stranaka.

On je dodao da u pogledu izmjena Izbornog zakona danas ništa nije dogovorio sa Izetbegovićem.

"Kako će i u kojoj formi biti na kraju i ko će sve to podržavati – meni je bitno da jedan narod ne bira drugom predstavnike. Kada je riječ o članu Predsjedništva BiH i klubovima u Domu naroda, to možemo ostvariti na više načina. Mi smo ponudili rješenje za kojem sam tvrdio da smo dogovorili sa SDA", rekao je Čović.

On je dodao da na sastancima danas nije bilo riječi o pitanju javnog servisa BiH, dodajući da je prijedlog Kluba hrvatskog naroda u parlamentarnoj proceduri i da će u konačnom biti usvojen uz neke korekcije.

Istražiti pitanje parasistema u OBA

Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu da u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji /OBA/ BiH mnogo toga ne štima i da postoje parasistemi.

On je pozvao Obavještajno-bezbjednosnu agenciju da istraži da li je tačno da je Amela Šehović Mehmedagić supruga direktora te agencije Osmana Mehmedagića na društvenim mrežama postavljala "državne tajne".

"Prije svega, neka provjere da li je to tačno i vjerodostojno, te da li do kraja odgovara stvarnosti. Ako je nečija supruga iznosila državne tajne onda se zna kako se prema tome postupa, a ako je riječ o obmani, jer i za to postoji mogućnost, neka se vidi ko je to napravio", rekao je Čović.

On je naveo da je neophodno da OBA ali i sve druge policijske agencije unutar zakonski definisanih okvira i Ustava BiH, rasprave pitanje parasistema i trošenja novca za nešto što nije u interesu zemlje.

Član Zajedničke komisije parlamenta BiH za nadzor nad radom OBA BiH Fahrudin Radončić izjavio je danas da je neophodno otvoriti pitanje o stanju unutar te agencije i devijacijama koje u njoj postoje.

On je ukazao na "Fejsbuk" profil Amele Šehović Mehmedagić, supruge direktora OBA Osmana Mehmedagića, na kojem, kako je naveo, piše da su se u odbranu Špirića uključili pojedini mediji pod kontrolom Fahrudina Radončića, što pokušava narušiti kredibilitet i funkcionalnost OBA, kao i da se time opstruišu brojne istrage u kojima učestvuju službenici agencije.

"Kako supruga direktora OBA može znati za istrage koje sprovodi ova služba? Šta bi se dogodilo u SAD kada bi supruga direktora CIA komentarisala rad predsjednika komisije u Senatu ili Kongresu za nadzor nad radom obavještajne službe"?, zapitao je Radončić.