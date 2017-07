Čović najavio kandidaturu za člana Predsjedništva ako budu riješena sva hrvatska pitanja

MOSTAR - Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH najavio je da će sutra u Mostaru biti održan radni ručak sa Bakirom Izetbegovićem, bošnjačkim članom Predsjedništva BiH, Mladenom Ivanićem, srpskim članom Predsjedništva BiH i Miloradom Dodikom, predsjednikom Republike Srpske.

On je rekao da je radni ručak koji organizuje priprema za sastanke koji ce uslijediti na jesen.

Čović je pozvao i novinare da im se pridruže u 15 sati nakon ručka.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH rekao je danas novinarima da će se kandidovati za hrvatskog člana Predsjedništva ukoliko budu riješena sva hrvatska pitanja.

Dodao je da sve ovisi od njegove stranke i da li će njihovi stavovi biti jednaki njegovima.

Čović je rekao da do oktobra očekuje dogovor o aktiviranju MAP, te da bi do decembra on trebao biti aktiviran. Ako se to desi, kako je rekao, očekuje dolazak generalnog sekretara NATO-a u BiH.

Najavio je i da će do kraja avgusta biti završeni odgovori na upitnik Evropske komsije.

Čović kaže da je neprihvatljivo građansko uređenje BiH jer bi to, s obzirom na popis, moglo biti zloupotrijebljeno.

O revitaliziranju Herceg- Bosne, Čović smatra da treba napraviti uređenje koje će jedan narod zadobiti od majorizacije.

Govoreći o Transportnoj zajednici, Čović je rekao da će taj ugovor biti potpisan do kraja iduće sedmice. Tvrdi da su sujete ugrozile ovaj ugovor.

On je rekao da da se HDZ dogovara sa onima koji su u vlasti. Na nivou BiH, dogovaraju se sa Savezom za promjene, u FBiH sa SDA i SBB, a u RS sa SNSD-om.

Podsjećamo, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović sastali su se sredinom mjeseca u Mostaru gdje su konstatovali da su odnosi u BiH potpuno uništeni i da nema više parlamentarne većine na nivou BiH.