Crnadak: Ideja da Kormak bude proglašena osobom non grata potpuno pogrešna

BIJELJINA - Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak rekao je da nikada nije podržao nijedne sankcije, pa tako ne podržava ni sankcije SAD protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Ne mogu da zamislim nikoga ko se u Republici Srpskoj zbog ove situacije raduje. Ipak, je riječ o predsjedniku Republike", rekao je Crnadak na konferenciji za novinare u Bijeljini.

On je naglasio da sankcije koje su SAD uvele predsjedniku Srpske nisu usmjerene ni protiv Republike Srpske, ni protiv BiH, iako će, kako kaže, biti posljedica i za Srpsku i za BiH.

"Ove sankcije odnose se samo na Milorada Dodika i rezultat su njegovog ličnog odnosa sa američkom administracijom, sa kojom on igra jednu dugogodišnju 'igru živaca'", rekao je Crnadak na konferenciji za novinare.

On je istakao da, ako Dodik u "ovu priču" uvuče srpski narod, Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske, onda će, kako kaže, uvesti Srpsku u izolaciju.

"To nije dobro i ja ga zato pozivam da to ne radi. Ove sankcije uveo je Stejt dipartment, a ne Američka ambasada u Sarajevu i ideja da američki ambasador u BiH Morin Kormak bude proglašena personom non grata je nerazumna i potpuno pogrešna", mišljenja je Crnadak.

On smatra da su savjetnici Milorada Dodika morali da znaju i trebalo je da mu kažu da proglašavanje ambasadora nepoželjnim u BiH nije nadležnost ministra inostranih poslova BiH, nego Predsjedništva BiH.

"Ministarstvo inostranih poslova BiH nastaviće da sarađuje sa predstavnicima SAD i u Vašingtonu i u Sarajevu, jer SAD nisu neprijatelj ni srpskom narodu, ni Republici Srpskoj, niti bilo kome drugom u BiH", kaže Crnadak.

Da jesu, ističe Crnadak, ne bi istog dan kada je objavljeno da su uvedene sankcije Dodiku, premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa potpredsjednikom SAD DŽozefom Bajdenom, a predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sa američkim ambasadorom u Beogradu Vilijemom Montgomerijem.

On je rekao da, kao predstavnik Republike Srpske u Savjetu ministara BiH, može poručiti da nema, niti će ikada biti neke trgovine oko stvari kao što su Dejtonski sporazum, teritorija i nadležnosti Republike Srpske, entitetsko glasanje, uloga Srpske u evropskim integracijama...

"Isto tako smatram da dok god se ove stvari poštuju i dok ih niko ne dovodi u pitanje, naša je obaveza da sa ljudima koji predstavljaju sve zemlje, pa i SAD, razgovaramo, sarađujemo i tražimo najbolja rješenja za Republiku Srpsku BiH", rekao je Crnadak.