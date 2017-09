Crnadak: Ne dozvoliti da BiH proglase terorističkim utočištem

SARAJEVO - Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, narednih dana če boraviti na Bledu gdje će učestvovati na Bledskom strateškom forumu na kojem će biti više od 1.000 predstvanika iz oblasti politike, poslovnog svijeta, turizma, nevladinog sektora i drugih oblasti.

On je, gostujući na N1, rekao da se na ovom Forumu očekuje niz bilateralnih sastanaka.

"Sve je spremno, a očekuje nas vrlo popunjen program u Bledu. Pored ministarskog panela s kolegama iz regiona, predstoji niz bilateralnih sastanaka i sastanak ministara Procesa saradnje Jugoistične Evrope kojim trenutno predsjedava Slovenija. To je za nas važno pitanje jer želimo da od Slovenije preuzmemo predsjedavanje. Očekuju nas i sastanci sa Hojt Brajanom Jiom, najvišim predstavnikom američke administracije za Zapadni Balkan i sastanci sa kolegama iz Francuske i Makedonije", rekao je Crnadak.

BiH je proteklih sedmica bila tema komentara predsjednika Češke Republike Miloša Zemana, predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i austrijskog ministra spoljnih poslova Sebastijana Kurca. Oni su u izjavama BiH okarakterisali kao terorističku prijetnju.

"U centru pažnje će biti bileteralni odnosi i naši spoljno politički i strateški ciljevi. Na prvom mjestu je naš nastavak evropskog puta, nastavak reformi, ali i bezbjednosna situacija. Mi svi moramo biti na identičnom stavu, a to je da ne dozvoljavamo da budemo proglašeni kao neko terorističko utočište, ali u isto vrijeme se ne smijemo uljuljkati i pomislimo da ovdje ne postoji bilo kakva opasnost od terorizma", izjavio je Crnadak.

On smatra da je BiH zemlja koja je imala značajan broj ljudi na stranim ratištima, a da se značajan broj njih vratio.

"Smanjili smo broj odlazaka na strana ratišta, on je praktično zaustavljen u prošloj godini, ali i dalje opasnost postoji. Smatram da BiH ništa ne dobija da ide u frontalne napade na ljude koji daju razne komentare, to mislim prvenstvo na kolegu iz Austrije Sebastiana Kurza koji sigurno ne želi BiH nametnuti teret na leđa koji joj ne pripada i sigurno nam ne misli loše. Ne treba reagovati na svaku izjavu i treba pogledati širi kontekst izjava", smatra Crnadak.

On je rekao da službe, ministarstva i agencije zadužene za ova pitanja rade svoj posao, da svakodnevno sarađuju s drugim agencijama iz Evrope i svijeta.

"To nije prijatno slušati i treba pokušati u direktnim razgovorima sa ljudima približiti stanje kod nas. Najvažnije je da naše službe, ministarstva i agencije zadužene za ova pitanja rade svoj posao, da svakodnevno sarađuju s drugim agencijama iz Evrope i svijeta. Na taj način se najbolje borimo za bezbjednost BiH i tako najbolje pomažemo našim građanima. Jedan dio izjava potpuno je prenaglašen, a to je je proglašavanje nas posebno opasnim za Evropu, to ne stoji. Ali ne stoje ni ocjene koje ponekada čujemo da je ovdje sve bajno i sjajno i da smo mi zona koja je izuzeta od bilo kakve mogućnosti terorističkih rizika", mišljenja je ministar vanjskih poslova BiH", rekao je Crnadak za N1.