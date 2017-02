Crnadak: Neka Izetbegović prvi povuče potez

SARAJEVO - Ministar spoljnih poslova BiH Igor Crnadak pozdravio je najavu bošnjačkog člana Predsedništva BiH i predsednika SDA Bakira Izetbegovića da je "spreman da povuče potez ka normalizaciji" odnosa u BiH, ali je dodao da ne može ništa da kaže dok ne vidi kakav će biti njegov prvi potez.

"Pozdravljam njegovu najavu da napravi prvi potez, ali ne mogu ništa reći dok ne vidim kakav će biti taj njegov prvi potez. Meni je drago što imamo najavu gospodina Izetbegovića, ali teško mi je bilo šta da kažem dok ne vidim na šta je on konkretno mislio", kazao je Crnadak za Avaz.ba.

"Ja mislim da svako normalan očekuje da se stvari vrate u normalu, da se bavimo ekonomijom, borbom protiv korupcije i evropskim putem BiH, ali prvi potez i način na koji to treba da se uradi treba da dođe od onih koji su do ovog i doveli", rekao je on.

Na pitanje da li će se on i ostali predstavnici Saveza za promjene odazvati sjednici Savjeta ministara BiH u utorak, Crnadak je naglasio da će "vidjeti kako će se sve dalje kretati".

"Niko nema želju da dodatno komplikuje stvar, da pravi dalje eskalacije, ali ponavljam, što se tiče smirivanja stvari prava adresa su oni koji su ovo i započeli", dodao je on.

Crnadak je za Avaz.ba potvrdio da će pozvati ambasadorku BiH u Holandiji Mirsadu Čolaković "na konsultacije", i dodao da je razlog za to nesprovođenje njegove instrukcije i "opšta situacija po pitanju revizije". Na pitanje jesu li moguće sankcije protiv Čolaković, Crnadak je odgovorio:

"Neću unaprijed da govorim, videćemo".

Izetbegović je sinoć izjavio da je spreman da povuče prvi potez koji će voditi ka normalizaciji situacije u Bosni i Hercegovini.

On je rekao da će to učiniti vrlo rado, ali je dodao da misli da će biti potreban jedan period da se strasti smire.

"Ja razumem kolege sa srpske strane, ali njihova reakcija je preterana. Bezrazložno je napuštati funkcije, jer sam ja uradio ono što oni nisu hteli", rekao je Izetbegović za BHRT.