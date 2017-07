Crnadak: Ostajemo jaki u borbi za svoje ideje

BANJALUKA - Predsjednik Gradskog odbora Partije demokratskog progresa /PDP/ Banjaluka Igor Crnadak poručio je da PDP u ovom gradu ostaje jak i snažan u borbi za svoje ideje.

Crnadak je na konferenciji za novinare kod rampe na pješačkoj zoni na Banj Brdu rekao da PDP u Banjaluci ostaje pri stavu da ova rampa treba da ostane prepreka automobilima da prolaze ovom zonom.

"Prethodnih dana jedan broj ljudi koji se sa nama borio za rekreativnu zonu Banj Brdo prešao je na stranu SNSD-a, koji je za to da se automobilima dozvoli prolazak. Naša poruka je da ostajemo snažni u borbi za Banj Brdo bez auta", rekao je Crnadak.

On je napomenuo da je PDP u petak uveče imao prvu radnu sjednicu Gradskog odbora, te da se članovi ove stranke pripremaju za prvu zvaničnu sjednicu u septembru, kada će biti izabrani potpredsjednici i kompletno predsjedništvo.

Crnadak, koji je i potpredsjednik PDP-a, rekao je da je ova partija izuzetno zadovoljna aktivnostima i urađenim poslom odbornika ove stranke u banjalučkoj skupštini Draška Stanivukovića, te da su rezultati vidljivi u svim dijelovima grada.

"Podržavamo što je do sada radio i uvjereni smo da će njegovi projekti koji tek slijede donijeti mnogo dobrih stvari Banjaluci", rekao je Crnadak.

Govoreći o novčanoj kazni Regulatorne agencije /RAK/ BiH izrečenoj Radio-televiziji Republike Srpske /RTRS/ zbog kršenja Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, Crnadak je ocijenio da ona potvrđuje stav članova ove partije – da je to "stranačka televizija".

Crnadak smatra da više ništa nije isto poslije stava RAK-a, kojim je precizno rečeno da je RTRS kažnjena jer je "promovisala stavove SNSD-a i Milorada Dodika i u funkciji predsjednika stranke i predsjednika Republike Srpske", te da nije iznošen nikakav kritički osvrt na njih, kao i da je omalovažavana opozicija, jer je Savez za promjene nazivan "takozvani".

"Ovo je iz domena partijskih stavova prešlo u institucionalne stavove, jer je snaga RAK-a za elektronske medije kao i snaga suda u društvu. Nakon ovoga PDP ulazi u novu fazu borbe za pošteni RTRS i za novi uređivački tim koji će dati šansu i drugoj strani", rekao je Crnadak povodom odluke RAK-a da novčano kazni RTRS sa 29.000 KM nakon monitoringa "Dnevnik dva", "Pečata", "Aspekta" i emisije "Aktuelno" emitovanih od 15. oktobra do 31. decembra 2016. godine i utvrđenog kršenja člana Kodeksa "Pravičnost i nepristrasnost".

Komentarišući sukob između Dodika i lidera SDA Bakira Izetbegovića, Crnadak je ocijenio da je to "stara stvar", te da oni već dugo funkcionišu "kao desno krilo i centarfor".

"Ili centarfor nabacuje loptu ovom drugom da zabije go glavom ili je obrnuto. To se i sada dešava, a da li su to oni negdje dogovorili ili to već prećutno rade, ne znam, ali očigledno postoji određena veza", ocijenio je Crnadak.

On smatra da postoji i čvrsta veza između Dodika i lidera HDZ-a Dragana Čovića, ali da ne ulazi u to koja je pozadina te veze.

Crnadak je naveo da će provjeriti da li je Dodik dogovorio sa Čovićem da štiti interese Srba u Savjetu ministara i na nivou BiH kada bude proslava vojne akcije "Oluja".

"Ukoliko Čović i drugi članovi HDZ-a budu na proslavi `Oluje`, ko će vjerovati Dodiku da su to ljudi koji treba da štite interese Srba", pita Crnadak.

Odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka Draško Stanivuković rekao je da je cilj njegovih aktivnosti bio da riješi osnovne probleme građana koje imaju sa strujom, vodom, saobraćajnicama, te istakao da ne postoji mjesna zajednica koja ima problem, a da je nije posjetio.

"Ponosan sam jer je naša borba za građane doprinijela da bude asfaltirano nekoliko ulica, popravljena ulična rasvjeta, što govori da je u toku konstruktivan rad u kojem građani mogu da vide da se borimo za njihova prava", rekao je Stanivuković.