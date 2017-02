Crnadak: Pisma će u najkraćem roku biti proslijeđena u Predsjedništvo

BIJELJINA - Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak potvrdio je Srni da su u petak u Ambasadu BiH stigla pisma Međunarodnog suda pravde u Hagu za tri člana Predsjedništva BiH, te da će u najkraćem roku biti proslijeđena u Predsjedništvo.

"Sadržaj pisama ne znam, jer su koverte zatvorene. Izričit nalog predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića bio je da se zbog nedavnih događaja sa Ambasadom u Hagu te koverte upute zatvorene u Predsjedništvo", izjavio je Crnadak.

On je rekao da očekuje da u skladu sa diplomatskom procedurom, kada je riječ o ovakvim pošiljkama, to već sutra, najkasnije u utorak, bude u sjedištu Ministarstva gdje će službenici uraditi neophodan posao.

On smatra veoma zanimljivim to što je Međunarodni sud pravde u Hagu odlučio da posebno piše trojici članova Predsjedništva, a ne Predsjedništvu kao instituciji, ali nije želio da spekuliše šta bi mogao da bude sadržaj pisama.

Crnadak je naglasio da ne zna da li su ova tri pisma upućena članovima Predsjedništva povezana sa njegovim pismom.

On očekuje da Međunarodni sud pravde u Hagu uvaži to da Predsjedništvo BiH nije donijelo odluku o pokretanju revizije iako je imalo na dnevnom redu, kao i da nije donijelo odluku o imenovanju agenta za podnošenje revizije tako da je veoma problematičan legitimitet osobe koja se predstavila u Hagu kao agent, kao i to da su dva člana Predsjedništva, od ukupno tri, izričito protiv revizije.

"Samo mogu reći da očekujem da ove tri činjenice Sud u Hagu uvaženi", zaključio je Crnadak.