Crnadak: Tačno da je glasački listić najmjerodavniji

SARAJEVO - Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak saopštio je danas da dijeli mišljenje predsjednika Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović da je glasački listić najmjerodavniji, ali da su njeni komentari o diplomatsko-konzularnoj mreži BiH smiješni.

"Na listiću piše da je Mladen Ivanić, tadašnji predsjednik PDP-a, na zadnjim izborima imao više glasova od nje i da je ona apsolutni gubitnik, odnosno `luzer`, kako to kaže njen stranački šef Milorad Dodik", navodi se u Crnatkovoj izjavi za javnost dostavljenoj Srni.

U reagovanju na jučerašnje izjave premijera Srpske, Crnadak je rekao da su njeni komentari o diplomatsko-konzularnoj mreži "smiješni i da samo pokazuju koliko je za Republiku Srpsku dobro što gospođa Cvijanović, nakon poraza na izborima za člana Predsjedništva BiH, nije uspjela ni u svojoj drugoj namjeri - da postane ministar inostranih poslova BiH".

"Pozivam je da manje gleda u tuđa dvorišta, te da se bavi svojim poslom, odnosno da, za početak, nauči procentni račun, jer svojim izjavama unosi nemir u narod i potpuno srozava funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske", naveo je Crnadak.

Crnadak je u izjavio naveo da ne želi da sa Cvijanovićevom polemiše o klirinškom dugu Ruske Federacije.

"Samo ću ponoviti da za deset godina vladavine SNSD-a u Savjetu ministara BiH nije postignut dogovor o tome, nego je to uradio Savjet ministara BiH u kojem se nalaze PDP i Savez za promjene. Ipak je najvažnije da smo to napravili i da će Republika Srpska uskoro dobiti 60 miliona KM i uopšte nam ne smeta što gospođa Cvijanović kao papagaj ponavlja da je to njena zasluga", naveo je Crnadak.