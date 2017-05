Crnadak: Vlada Srpske je najgora ikad

SARAJEVO – Igor Crnadak, ministar spoljnih poslova BiH, rekao je da je trenutna Vlada Republike Srpske najgora vlada u istoriji Republike Srpske.

On je, gostujući na N1, rekao da će raditi što više da toj vladi dođe kraj te da trenutna vlast mora da ode za dobrobit Srpske.

''Sada više niko nema dilemu da je u Republici Srpskoj na sceni najgora vlada u istoriji. Vidjeli ste, kad čujete poruke od iste te Vlade, shvatite da tu nemate sagovornika. Potpuno odsustvo realnosti i nevjerovatna samozaljubljenost. Radićemo što više da dovedemo tu vlast do kraja isključivo zbog interesa Republike Srpske. Nije lako dobiti nekakvu novu većinu pa učiniti jednu tako dramatičnu promjenu, ali sve je to sastavni dio političke borbe. Naša obaveza je da ovo radimo. Da li će to uspjeti sada, neki sljedeći put ili na izborima, ali ova vlast mora da ode i bez njihovog odlaska nema raščišćavanja situacije u Republici Srpskoj'', istakao je Crnadak.

On je ovom prilikom komentarisao upitnik Evropske komisije na koji BiH treba odgovoriti u roku od šest mjeseci.

''Što se upitnika tiče, pred nama je tekst u kojem će se vidjeti da li radi mehanizam koordinacije. Postoji ta neka vrsta tehničkog problema da RS u taj sistem unese svoje podatke koji su takođe spremni, prema informacijama koje ja imam. Timove čeka vrlo konkretan posao, da se ide jedno po jedno pitanje, da se ‘tešu’, dorađuju, sređuju. Da ništa ne gatamo, ovo je finiš tog posla i ja se nadam da će biti uspješan'', dodao je, a potom je govorio o Danu pobjede nad fašizmom koji se obilježava u Republici Srpskoj, ali ne i u Federaciji BiH.

''Volim taj dan, to je dan kad se slavi pobjeda nad fašizmom, najvećim zlom. Pobjeda slobodnog svijeta je nešto što zaista treba obilježiti. Slavi se i kao Dan Evrope. Iskreno vjerujem da mi pripadamo Evropi, evropskoj porodici i evropskom svijetu. Iskreno bi volio da je taj dan praznik i u Federaciji i u cijeloj BiH. Znam da za mnoge praznike postoje gotovo nepremostive razlike, ali neka ovo bude mali apel, bilo bi dobro za međunarodni položaj zemlje'', rekao je Crnadak gostujući na N1.

Ovom prilikom je govorio i o jučerašnjim izborima održanim u Francuskoj na kojima je Emaneul Makron pobijedio, te je rekao da se nada nastavku dobre saradnje sa novim francuskim predsjednikom.

''Imali smo ovdje ambasadora Francuske koji je bio aktivan, kao i aktuelna ambasadorica s kojom ću se danas sresti. Podsjetiću vas da smo upravo u Parizu imali posljednji samit o Zapadnom Balkanu i da je bio jako uspješan. Francuska je imala značajnu ulogu, očekujem da će podrška biti nastavljena i sad s novim predsjednikom'', istakao je minister.

Naglasio je da ljudi više očekuju od susreta s ministrima drugih zemalja.

''Uvijek se postavlja koji su efekti posjeta poput dolaska švedske ministrice vanjskih poslova. Njihovi dolasci pokazuju jednu predanost u saradnji s nama, što se tiče švedske ministrice ona je jedan istinski prijatelj BiH i kroz jedan svoj angažman bila je jako pristuna ovdje, bila je to posjeta prijatelja i bila je to dobra prilika da se vidi s ključnim ljudima u BiH'', rekao je Crnadak za N1.