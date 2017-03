Crnadak: Zajednički kandidati Saveza za promjene na opštim izborima

ISTOČNO SARJEVO - Potpredsjednik Partije demokratskog progresa /PDP/ Igor Crnadak rekao je da će Savez za promjene, možda pojačan još nekim strankama, na narednim opštim izborima imati zajedničke kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH.

"Rano je govoriti o imenima, ali to će biti dva kandidata iz dvije različite partije uz koje će stati svi, uz principe da se radi pošteno i čestito. Kada je riječ o ekonomiji i borbi protiv korupcije radićemo sve suprotno od onoga što čini sadašnja vlast u Republici Srpskoj", rekao je Crnadak novinarima pred početak sjednice Opštinskog odbora PDP-a Istočno Novo Sarajevo.

Prema njegovim riječima, vidljivo je da narod očekuje konačne promjene 2018. godine, a to znači potpunu pobjedu Saveza za promjene.

"Recep za to je recept sa posljednjih izbora - zajednički kandidati Saveza za promjene za predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH. Ubijeđen sam da ćemo to imati i da će pobjeda biti potpuna", rekao je Crnadak, istakavši da će to označiti novi period i "stručnu Vladu Republike Srpske".

On je naglasio da se i ovim sjednicama opštinskih odbora Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža nastavljaju aktivnosti koje Predsjedništvo PDP-a provodi obilazeći sve opštinske odbore u Republici Srpskoj radi jačanja svoje infrastrukture.

Crnadak je rekao da PDP dobija vrlo jasan signal da je narod zabrinut za ekonomski situaciju u Srpskoj, što pokazuju i posljednji štrajk željezničara, nezadovoljstvo poljoprivrednika.

On je naglasio da postoje veoma pozitivne ocjene o onome što PDP i Savez za promjene rade u Sarajevu, i nastaviće tako, pametno, boreći se i za reforme, i za evropski put, ali isključivo u okviru Dejtona, čuvajući pozicije i interes Republike Srpske.

Komentarišući pokretanje postupka protiv Sakiba Softića u Tužilaštvu BiH, Crnadak je rekao da ne zna mnogo o tome, ali da je činjenica da je Softić otišao u Hag i predstavio se na način za koji je znao da nema pravo da se tako predstavi.

"Šta će na to reći institucije, vidjećemo", naveo je Crnadak.