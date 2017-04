Crnadak odgovorio Dodiku: Pa ima li veće štetočine od vas i vaših saradnika

SARAJEVO - Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak, uputio je danas pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kao odgovor na jučerašnju poruku da mu se Crnadak, kao predsjedniku RS nikada nije obratio, te da je politička štetočina.

Pismo prenosimo u cjelosti:

"Čitajući Vaše jučerašnje pismo primjetio sam da je prepuno laži, uvreda i elementarnih gramatičkih grešaka. Ipak, najviše me zabrinulo što, iako ste predsjednik Republike Srpske, lažete, jer sam, još kao dječak, naučio sam narodnu poslovicu - „ko laže, taj i krade“.

Kao prvo, čista je laž da Vam se nikada, kao predsjedniku Republike Srpske, nisam obratio. Naprotiv, prvi telefonski poziv koji sam obavio iz kabineta ministra, u aprilu 2015. godine, bio je prema Vama. Pozvao sam Vas, kao predsjednika Republike Srpske, da Vam kažem da sam preuzeo dužnost ministra, da sam ja predstavnik Republike Srpske i da sam spreman da, kao ministar koji će ostvarivati vrijedne i korisne kontakte, zajedno uradimo što više za Republiku Srpsku. Takođe, više puta smo razgovarali i poslije toga, u važnim situacijama, kao što su rezolucija o Srebrenici, osporavanje Dana Republike Srpske i druge.

Što se tiče predstavništva Republike Srpske u Izraelu, ja nisam Vaš problem. Takođe, uopšte me ne zanima Vaš savjetnik i prijatelj, Arie Livne, niti me zanimaju primanja i bogatstvo tog gospodina. Pozvao sam institucije Republike Srpske da, u skladu sa svojim nadležnostima, reaguju, jer je Vlada Izraela poslala ozbiljne poruke o tome da predstavništvo Republike Srpske u Izraelu već dvije godine ne postoji, da nije imalo nikakve zabilježene aktivnosti, da je šefu predstavništva zabranjen pristup svim institucijama u Izraelu i da je nepoželjan na bilo kakvim sastancima u kojima učestvuju izraelski zvaničnici. To su sve tvrdnje Ministarstva inostranih poslova Izraela, pa Vas molim da ovaj problem, koji očigledno imate, rješavate sa njima.

Slatko sam se nasmijao kad sam vidio da ste u jučerašnjem pismu koristili termin „štetočina“. Pa, ima li veće štetočine od Vas i Vaših „poslovnih“ saradnika? Ali, ne ljutim se, jer vidim da ste u posljednje vrijeme van sebe. Očigledno je da ste mnogo frustrirani, jer ste nekada bili moćna politička figura, a danas Vas više niko ništa ne pita. Kad takvu frustraciju pomiješate sa primitivizmom i bahatošću dobijete ovo što javnost, na žalost, mora trpiti od Vas u posljednje vrijeme.

I na kraju, veliku ste nesreću donijeli narodu Republike Srpske tokom svoje vladavine i odgovaraćete za to. Pravda je, kao i osveta, ponekad najslađa kada je dugo čekate. Zato se, kako Vi to volite reći, često služi hladna".

