Crnadak sa Zaharievom: Očekujemo kandidatski status tokom predsjedavanja Bugarske

SARAJEVO – Bosna i Hercegovina i Bugarska imaju odlične, prijateljske odnose i ne postoji niti jedno pitanje koje dvije države odmiče od suštinskih stvari ili stvara poteškoće, rečeno je tokom današnjeg susreta u Sarajevu Igora Crnadka ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine i Ekatarine Zaharieve zamjenice premijera i ministra spoljnih poslova Bugarske.

Crnadak je rekao kako je razgovarano o procesu evropskih integracije, te da je Bugarska pokazala da je prijatelj BiH na tom putu od početka, a da to i ostaje.

"U toku je estonsko predsjedavanje EU čije je opredjeljenje veliko za proširenje EU. Očekujemo u narednoj godini tokom bugarskog predsjedavanja EU da BiH dobije kandidatski status u EU", naveo je Crnadak.

On je istakao da je pred BiH proces odgovora na Upitnik, pristupanje Transportnoj zajednici, kao i rješavanje pitanja akciza.

"Nadamo se da nakon uspješnih evropskih poteza koje ćemo provesti upravo bugarsko predsjedavanje može biti to koje će donijeti kandidatski status za BiH", naglasio je Crnadak i dodao:

"Trebamo ubrzati put na ispunjavanju preostalih uslova za kandidatski status. Vrlo brzo očekujemo i sporazum o saradnji u oblasti evropskih integracija sa Bugarskom. Oni su imali uspješne zahvate na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala".

Ministar spoljnih poslova BiH rekao je kako je sa bugarskom kolegicom razgovarao i o aktiviranju MAP-a za BiH.

"Očekujemo aktiviranje MAP-a za BiH do kraja godine. Nadam se da će vijest biti pozitivna. Razgovarali smo o tome šta smo do sada uradili, kao i o onome što je još preostalo, a to su stvari koje se odnose na uknjižbu perspektivne vojne imovine. Mi želimo da se desi aktivacija MAP-a za BiH. To je naša želja", naveo je Crnadak.

Ono gdje se može napraviti dodatni napredak u odnosima BiH i Bugarske su oblast obrazovanja, nauke, kulture i turizma. To će, rekao je Crnadak, biti fokus u narednom periodu.

"Sa obje strane treba da se učini napor, da to bude politička poruka da se ekonomska saradnja koja je sada 110-115 miliona evra razmjene, iako je u porastu, bude još veća u narednom periodu", rekao je Crnadak.

On je izrazio zadovoljstvo da je novi bugarski ministar prvi put u BiH, odnosno što se uspjela realizovati posjeta kao jedna u nizu koju su već imali u regionu.

"To dokazuje i potvrđuje da se radi o nastavku fokusa na naš prostor, da smo prijatelji i na neki način komšije", poručio je Crnadak.

Zamjenica premijera i ministar spoljnih poslova Bugarske Ekatarina Zaharieva navela je kako Bugarska u BiH vidi prijateljsku državu sa kojom nema otvorenih pitanja.

"Euroatlanska perspektiva za Zapadni Balkan nema alternativu. Jedinstvena šansa od naredne dvije godine kada EU predsjedavaju zemlje koje su otvorene za proširenje, Estonija, Bugarska, Austrija i Rumunija, treba biti iskorištena. Nadamo se da ćete u BiH popuniti Upitnik prije početka predsjedavanja Bugarske EU, odnosno do kraja novembra. Mora da se pokrene plan reformi i zadataka koje je vlada u BiH pred sebe postavila. Odgovor na Upitnik i reforme dat će mogućnost za kandidatski status tokom našeg predsjedavanja EU. Pomozite sami sebi da bi smo vam pomogli", poručila je bugarska zamjenica premijera i ministrica vanjskih poslova.

Istakla je da je Bugarska spremna pomoći BiH ekspertizom ne samo oko Upitnika, nego i u borbi protiv korupcije.

"Spremni smo da ekspertizom u svojoj sferi pomognemo. Razgovarali smo da je nužno da povežemo ljude sa ljudima, i biznis sa biznisom. Ima gdje da se uvećaju ti odnosi, iako to nije loše ni sada. Istina je da se može desiti da više sarađujemo, ali samo kada se poveća povezanost, putevi između nas. Mi podržavamo Berlinski proces i sve ekonomske reforme, pristupanje BiH Transportnom sporazumu. To je nužno da BiH potpiše za četiri projekta koji čekaju. Mi moramo više graditi odnose kako bi ljudi putovali i da se druže", navela je zamjenica bugarskog premijera i ministar spoljnih poslova.