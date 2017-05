Čubrilović: Parlament Srpske garant zakonodavnog rada i postojanosti Republike

NOVI SAD - Narodna skupština Republike Srpske je garant zakonodavnog rada i postojanosti Republike, izjavio je danas u Novom Sadu predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović.

"Narodna skupština Srpske je garant zakonodavnog rada, donošenja najboljih zakonskih rješenja, kao i postojanosti Republike Srpske unutar BiH", rekao je Čubrilović Srni u Novom Sadu, gdje je otvorio Izložbu "25 godina Narodne skupštine Republike Srpske (1991–2016)".

On je istakao da vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ni na koji način nije ugrožena.

"Mislim da ovo što trenutno radi opozicija u Srpskoj predstavlja metod opozicionog djelovanja, ali ne bi valjalo da se politička situacija komplikuje, s obzirom na ionako do kraja iskomplikovanu situaciju na nivou BiH", rekao je Čubrilović.

On je ocijenio da se na nivou BiH danas ne zna ni ko je većina, niti ko predlaže i kakve se odluke donose.

"Za razliku od BiH, u Republici Srpskoj sve institucije rade normalno prema Ustavu i zakonu. Istovremeno, ne vidim ništa zabrinjavajuće po institucije Srpske, bez obzira na trenutno djelovanje opozicije", rekao je Čubrilović.

On je izrazio uvjerenje da će postojeći manadat ostati do kraja, kao i da se nikakva prekompozicije vlasti neće desiti do izborne 2018. godine.

"Poručujem svima koji u Republici Srpskoj žele da preuzmu vlast - neka se pripremaju za izbornu 2018. godinu. Samo izbori mogu da kažu ko treba da bude vlast", rekao je Čubrilović.

Otvarajući izložbu o 25 godina postojanja Narodne skupštine Republike Srpske, Čubrilović je istakao da je dan kada je osnovana Skupština od vitalnog interesa za Srbe koji žive u BiH.

"To je dan kada je počeo proces konstituisanja Republike Srpske, čiji je glavni cilj bio očuvanje političkog, teritorijalnog, nacionalnog i duhovnog identiteta srpskog naroda u BiH", dodao je Čubrilović.

Obraćajući se velikom broju okupljenih u Istorijskom arhivu grada Novog Sada, on je istakao da je Republika Srpska stvorena voljom naroda.

Čubrilović je naglasio da je Skupština srpskog naroda u BiH, sastavljena od poslanika izbaranih na prvim neposrednim parlamentarnim izborima, osnovana 24. oktobra 1991. godine i odmah počela da donosi istorijske dokumente, kojim je konstituisana Republika Srpska.

"Činjenica je da je Republika Srpska proglašena 9. januara 1992. godine. Taj datum i danas s ponosom slavimo kao Dan Republike. Nažalost, neki predstavnici iz redova bošnjačkog naroda u Sarajevu pokušavali su da ga bezrazložno ospore", naveo je Čubrilović.

Osim Čubrilovića, na svečanosti su govorili i Bojan Stojnić, direktor arhiva Republike Srpske i autor izložbe, zatim predsjednik Skupštine grada Novog Sada Zdravko Jelušić i direktor Istorijskog arhiva grada Novog Sada Petar Đurđev.

Na Izložbi je predstavljeno 30 eksponata, dokumenta koji svjedoče o danima pred i u vrijeme osnivanja Narodne skupštine Republike Srpske, kao i onima koji su uslijedili poslije osnivanja.

Izložba "25 godina Narodne skupštine Republike Srpske /1991–2016/" prije Novog Sada bila je predstavljena u Užicu, Beogradu i Požarevcu.