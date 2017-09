Čubrilović: Sjednica NS RS će biti nastavljena kada se steknu uslovi

BANJALUKA - Nastavak sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koji je bio zakazan za danas u 12 časova, prolongiran je jer nisu stečeni uslovi za njeno održavanje.

Na sjednici Kolegijuma NS RS, koja je održana danas, većina je odbila da vrati revizorski izvještaj na dnevni red i predložila da se to raspravi na sjednici za dvije sedmice.

Poslanici opozicije su negodovali zbog toga te su izašli u dvoranu i stali iza skupštinske govornice. Podsjetimo, oni su ultimativno tražili da revizorski izvještaji budu razmatrani u nastavku 21. redovne sjednice parlamenta.

Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS, rekao je da je Skupština demokratsko tijelo i da svi mogu da iznesu svoj stav bez ikavih posljedica, ali i da je RS iznad pozicije i opozicije.

“Skupštinske odluke se svugdje donose skupštinskom većinom, ni u jednom parlamentu manjina ne odlučuje šta će da radi većina”, rekao je Čubrilović dodajući da nije vjerovao da će se naći u takvoj situaciji.

On je kazao da će sjednica Skupštine biti nastavljena kada se omoguće uslovi za to, a to neće biti danas.

"Oni koji žele normalno da rade, biće obavješteni o nastavku sjednice", dodao je Čubrilović.

On je naglasio da nad poslanicima niko neće primjenjivati silu.

Takođe, Čubrilović je rekao da će Duško Šnjegota ostatli glavni revizor sve dok se ne izabere novi.