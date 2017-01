Čubrilović: Zabrinjavajuća izjava Dudakovića

TREBINJE - Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ocijenio je da poziv bivšeg komandanta Petog korpusa takozvane Armije BiH Atifa Dudakovića mladim Bošnjacima da se naoružaju treba da zabrine sve koji slušaju poruke onih koji nisu kažnjeni za ono za šta je trebalo.

"Takve izjave vode samo u sukobe. Umjesto da ti ljudi odgovaraju i snose posljedice svoje neodgovorne politike u prethodnom periodu, oni izazivaju novu ratnu situaciju koja sigurno nije prihvaćena kod mladih Bošnjaka, što je dobra stvar", rekao je Čubrilović novinarima u Trebinju.

Komentarišući Inckovu izjavu da se neće izviniti predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću, Čubrilović je rekao da se, prije svega, treba zapitati da li ta njegova izjava zavređuje uopšte neki komentar.

"Neko ko se stavlja u funkciju lobiste jednog naroda u BiH, ko je zadužen da tumači Dejtonski mirovni sporazum i ravnopravnost prema svim narodima, ne zavređuje pažnju", naglasio je Čubrilović.

On se zapitao kako shvatiti to Inckovo nerazumijevanje situacije kroz izjavu koja je data, gdje je srpski narod stavljen u jedan kontekst kojem on sigurno ne pripada.

"Mislim da ne treba previše da se osvrćemo na takve izjave, već da radimo na jedinstvu srpskog naroda u BiH i da promovišemo i branimo svoje stavove", rekao je Čubrilović i dodao da će izjava pojedinaca biti, pogotovo onih koji nisu naklonjeni srpskom narodu.

Dudaković je proteklog vikenda na skupu u Luksemburgu pozvao mlade Bošnjake da se naoružaju.

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je sinoć da se neće izviniti zbog izjave u kojoj je Republiku Srpsku uporedio sa NDH. "Ja se gospodinu Dodiku i gospodinu Ivaniću neću izvinjavati", rekao je Incko za "TV 1", tvrdeći da je njegova izjava "izvučena iz konteksta".