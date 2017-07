Ćuzulan: Zakonom zaštititi prirodne resurse i javna dobra

Berkovići - Potpredsjednik SDS-a Dragan Ćuzulan rekao je danas u Berkovićima da će SDS u narednom periodu putem Kluba poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske predložiti zakon o zaštiti prirodnih resursa i javnih dobara, jer smatra da su trenutnom politikom ugrožena javna dobra i javni resursi.

On je izjavio novinarima da se "ne mogu javna dobra smatrati ničijim privatnim plijenom, niti plijenom političkih partija", naglašavajući da je to "nedopustivo, bez koncepta i budućnosti".



"To može potpuno da uništi Republiku Srpsku", rekao je Ćuzulan.



On je ukazao na "velike probleme koji su prisutni u Republici Srpskoj", a za koje krivi SNSD i koalicione partnere, navodeći da su gorući problemi energetski sektor i stanje u šumama i raspolaganje šumskim bogatstvom, posebno za opštine Podrinja i Čajniče.



"Smatramo problematičnim najavu privatizacije energetskog sektora, što je nedopustivo. Zadnji resurs Republike Srpske sa kojima ona raspolaže - energetski sektor je vrlo ugrožen", rekao je Ćuzulan pozivajući Vladu Republike Srpske da se jasno odredi po tom pitanju.



Ćuzulan je rekao i da da SDS smatra da mora biti jedinstven nastup u zaštiti vitalnih nacionalnih interesa Srba, prvenstveno u Federaciji BiH i da to nikada ne smije biti političko pitanje ni političko prepucavanje.



Prema njegovim riječima, položaj Srba u Mostaru je takav da je potreban izborni zakon koji će omogućiti zakonske pozicije koje oni imaju na papiru, a nemaju u stvarnosti.



"Od 73 zaposlena policijska službenika u Mostaru smo troje je Srba, što je nedopustivo", rekao je Ćuzulan i istakao da su to posljedice gdje nema zaštite nacionalnih interesa Srba.



Ćuzulan je odgovarajući na pitanje kako će SDS reagovati na nove napade SDA na Republiku Srpsku i njene institucije, rekao da se lideru SDA Bakiru Izetbegoviću pridaje prevelik značaj.



O stanju u šumama i zaštiti ovog prirodnog bogatstva govorio je načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić, koji je istakao da šume treba vratiti na nivo opština i da one treba da odlučuju o svojim resursima i svojim drvoprerađivačima i preradi drveta.



Karadžić je ukazao na problem u tamošnjem Šumskom gazdinstvu ističući da se "smjenjuje unutarstranački kadar, a da svi trpe".



"Jedini prirodni resurs koji znači nešto za našu opštinu je drvo i za njega je vezano više od 500 radnika, a agonija traje već sedam dana", rekao je Karadžić, naglašavajući da nema namjeru da se miješa u te probleme, ali da će ukazivati na nepravilnosti.