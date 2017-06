Cvijanović: Aranžman s MMF-om nije raskinut, ali je dodatno ugrožen

BANJALUKA - Aranžman s MMF-om nije raskinut, ali smo upozoreni da se on mora preispitati i eventalno pristupiti zaključenju nekog novog aražmana, ukoliko svi nivoi vlasti ne izvrše obaveze po svim tačkama, izjavila je danas u Banjaluci Željka Cvijanović, predsjedica Vlade RS.

Ona je nakon sjednice Skupštine dioničara "Elektroprenosa BiH", kojoj je prisustvovao i federalni premijer Fadil Novalić, podsjetila da je RS prije pola godine izvršila svoje obaveze, kao i u međuvremenu Federacija BiH, no, ostale su obaveze državnog nivoa vlasti.

"Te obaveze odnose se i na Zakon o akcizama, i još neke zakone iz oblasti bankarskog sektora, ali ono što smo upozoreni jeste da bilo koji dodatni izdaci, na bilo kojem nivou, što bi podrazumijevalo povećanje plata i troškova za plate, dodatno ugrožavaju taj aranžman", kazala je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da se to upozorenje sada osnosi na nedavnu odluku Vijeća ministara o povećanju plata policiji na državnom nivou.

"To je sada dodatno opterećenje za aranžman, i mislim da nama MMF nastoji progledati kroz prste pa to odugovlači, jer da je neko drugi u pitanju oni bi davno to presjekli i rekli da je to završena priča", kazala je ona.

Na pitanje da li je Vlada RS spremna za nove pregovore sa MMF-om, o novom aranžmanu, Cvijanovićeva je odgovorila kako ne vidi svrhu tome, jer bi isti zahtjevi bili postavljeni pred bh. strukture, kao i ovi što sada nisu ispunjeni, te da taj posao treba da čeka neku novu strukturu vlasti, 2019. godine.

Inače, danas je u Banjaluci održana sjednica Skupštine akcionara Kompanije za prenos električne energije "Elektroprenos BiH", koja je donijela odluku o raspodjeli dobiti ove kompanije u iznosu od 7,4 miliona KM, od čega će RS pripasti 2,9, a FBiH 4,1 milion KM.

Preostali iznos sredstava namijenjen je za rezerve "Elektroprenosa BiH".