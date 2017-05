Cvijanović: Da bi se uputio set zakona o akcizama potrebna većina u Parlamentu BiH

SARAJEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Sarajevu da nije optimista da će u Parlamentarnoj skupštini BiH biti usvojen set zakona o akcizama.

Ona je naglasila da je potrebno imati većinu u Parlamentarnoj skupštini BiH da bi tamo ponovo bio upućen set zakona o akcizama.

"Nisam za to da se više eksperimentiše sa tim. Što se tiče teksta zakona, za nas je apsolutno neprihvatljivo ono što odstupa od dogovora koji imamo sa MMF-om", izjavila je Cvijanovićeva na konferenciji za novinare nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa predstavnicima institucija BiH, Republike Srpske i Federacije BiH.

Prema njenim riječima, ako se i pristupi određenom inoviranju teksta zakona postoje ograničenja.

"Ne možete da osvježavate taj tekst kako vam to politički padne napamet zato što su neke stvari definisane sa MMF-om. Tačno se zna šta tu može da se radi", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila da su na početku tog procesa u okviru iste političke partije koja je činila većinu na nivou BiH neki rekli da to mogu da prihvate ukoliko se nađe rješenje za "plavi dizel", iako to rješenje nije moguće naći na način kako su to oni predlagali, niti to MMF prihvata na takav način.

"Onda iz te iste političke partije kažu da neće glasati za set zakona o akcizama i ako u njih budu ugrađena rješenja o 'plavom dizelu'. To je politička igra i nema veze sa zakonom, niti sa onim čemu zakon treba da doprinese", smatra Cvijanovićeva.

Komentarišući najavu da će Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje /UO UIO/ BiH ponovo uputiti u proceduru set zakona o akcizama, Cvijanovićeva je rekla da to Vlada Republike Srpske nikome nije sugerisala da čini.

"Nismo se time bavili i niko nas nije pitao niti konsultovao u vezi sa tim", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Federacije BiH (FBiH) Fadil Novalić rekao je da Vlada FBiH nije dala nikakvu instrukciju svojim predstavnicima u UO UIO BiH, jer misli da treba objasniti javnosti o čemu se radi kad je riječ o setu zakona o akcizama.

"Mislimo da je sve skupa otišlo u krivu stranu. Neko je instalirao da ćemo mi iz dodatnih akciza kripiti budžetske rupe što je nemoguće činiti iz toga, a ni dosada to nije bilo moguće", naglasio je Novalić.