Cvijanović: Dugovanja za naknade isplatiti kroz rate

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je ponuda Vlade da se dugovanja za naknade, koja se uglavnom odnose na radnike u prosvjeti isplate kroz rate, jedini realan i moguć način, te da će Vlada krenuti sa tim isplatama već od ovog i sljedećeg mjeseca, i ako izostane dogovor sa sindikatom.

"Voljeli bismo da zajedno sa sindikatom kažemo da je to zajednička aktivnost i napor da radnici dobiju ono što im je ostalo neisplaćeno. To je jedina održiva formula za Vladu i ako se ne dogovorimo sa sindikatom, to je način na koji ćemo isplatiti dugovanja", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je podsjetila da je ponuda Vlade da se sva dugovanja, koja se uglavnom odnose na prosvjetu, od 2011. do 2014. godine isplate kroz dvije rate, a da se ostali troškovi iz 2015. i 2016. godine izmire kroz 15 rata.

Premijer Srpske je naglasila da su sve plate išle i idu redovno, te da se dugovanja odnose na naknade kao što su troškovi za prevoz, jubilarne naknade i određene otpremnine.

"Ovo je naša ponuda da bismo zajedno sa sindikatom usaglasili da isplata ide na održiv i izvodljiv način. Tekuće obaveze biće redovne, a uz njih bi dodali i dijelove zaostalih obaveza. Mislim da ćemo tako svakako raditi", dodala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, Vlada će isplatu zaostalih obaveza isfinansirati iz budžeta, kao i sve drugo, na realan i održiv način.

"Ne bismo ponudili takvo rješenje da ne mislimo da je ono realno i moguće. Govorili smo o iznosima od 11 i 14 miliona KM, ali su neki predmeti utuženi, a u ovoj kombinaciji su oni koji nisu dobili presude ili koji su u sudskom postupku i žele da odustanu, iako će to biti teško jer su u proceduri, tako da će se taj iznos smanjiti", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da sindikat nema rok do kada treba da odgovori na ponudu, da su razgovori kontinuirani, ali i da će Vlada najkasnije sljedeće sedmice donijeti odluku o isplatama.