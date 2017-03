Cvijanović: Izetbegović najveći problem u BiH i regionu

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović najveći problem ne samo u BiH, već i cijelom regionu i da bi on trebalo da bude pod sankcijama, a ne predsjednik Srpske Milorad Dodik.

Cvijanovićeva je istakla da je apsolutna zamjena teza da su ona i predsjednik Srpske remetilački faktor u BiH, iako se takva slika dugo godina stvara i namjerno produkuje.

"Mislim da je Izetbegović upravo najveći problem ne samo u BiH, nego i u cijelom regionu", rekla je Cvijanovićeva za Radio-televiziju Republike Srpske.

Ona je navela da su netačne tvrdnje Izetbegovića da svi problemi u BiH stanuju u Srpskoj i da je Dodik najveći problem u cijelom regionu.

"Pokušava se prikazati da SNSD, Milorad Dodik, politika koju on vodi i institucije Srpske izazivaju nered ili haos i na taj način se skriva da su neke stvari na koje se pozivaju u suštini puno gore postavljene u Federaciji BiH", navela je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da su sve stvari pruzrokovane akcijama SDA ili Bakira Izetbegovića, odnosno političkog Sarajeva. "Sve što smo imali ovdje u Srpskoj po pravilu je bila reakcija na tako nešto", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je smiješna priča kako Dodik "ruši" Dejtonski sporazum, pored svih inicijativa iz Sarajeva.

Cvijanovićeva kaže da su sankcije koje su nametnute Dodiku apsolutno nepotrebna stvar i velika greška odlazeće američke administracije, čiji su predstavnici vrlo lično shvatili neke stvari.

"Oni su vrlo lično krenuli da se obračunavaju zbog činjenice da ovdje nisu uspjeli da postignu ono što su htjeli. Tražili su razne ustupke od nas. Svjedok sam mnogih stvari koje su tražene od predsjednika Dodika koji je rekao da to ne dolazi u obzir i zato su mu uvedene sankcije", rekla je Cvijanovićeva.

Ako je neko trebalo da bude pod sankcijama, kaže Cvijanovićeva, onda je to Izetbegović zbog silnih izvještaja da je pod prismotrom sa bezbjednosnog aspekta.

Ona je dodala da je protiv bilo kakvih sankcija, osim onih koje su isključivo u vezi sa nekim bezbjednosnim elementima.

Cvijanovićeva ističe da Dodiku sankcije nisu uvedene zbog remećenja Dejtonskog sporazuma, jer se on bori za izvorni Dejton, znajući koliko je to zdravija osnova za funkcionisanje BiH od ovog haosa koji se sada na sceni.

"Sada imate neki hibrid. Ne znate šta je dejtonsko, a šta ne. Ustav kaže jedno, praksa kaže drugo", navela je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske naglasila je da "svako živ napada visokog predstavnika u BiH" zato što je apsolutno nepotreban i zato što je sve ove godine radio protiv Dejtonskog sporazuma, multietničnosti, unutrašnjeg dijaloga i kapaciteta BiH.

"Taj visoki predstavnik umanjio je šanse BiH da postane normalna zemlja. Evo i ja pričam protiv visokog predstavnika", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je zemlja u kojoj stranac kaže "bravo, usvojili ste to i to na sjednici Savjeta ministara BiH" veoma tužna i izgubljena i istakla da će BiH, ukoliko ovako nastavi, "zaglaviti u totalnom ćorsokaku".

"Ne želim i ne trpim to da se stvari adresiraju na račun Republike Srpske jer znam da tu ne stanuju problemi. Gdje stanuju problemi za neizvršenje Reformske agende? Srpska je sve obaveze izvršila, dok su sve neizvršene obaveze ostale na nivou Federacije BiH ili Savjeta ministara BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je demantovala navode da Republika Srpska nije popunila Uputnik Evropske komisije i dodala da se prvo mora uspostaviti mehanizam koordinacije i donijeti poslovnik o radu, kako bi Upitnik mogao da bude završen.

Premijer Srpske naglasila je da je političko Sarajevo blokiralo i aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, a koji je pretpostavka za Reformsku agendu.

"Sve je zaustavljeno u Sarajevu i mi smo znali da će to tako da bude. Mogli smo `komotno` neke od obaveza da `prebacimo` na Skupštinu u januaru, februaru ili čak u martu, ali smo namjerno htjeli da sve završimo u decembru jer smo znali da će doći do ovakve situacije", tvrdi Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je u BiH na djelu kontinuitet politike koja dolazi kao remetilački faktor iz Sarajeva i koja je uzrokovala blokadu mnogih pozitivnih procesa ili onoga što je počelo dobro da radi.

"Sve što je dogovoreno na unutrašnjem planu, a odnosi se na ekonomsko ili socijalno poboljšanje, opet su blokirali neki ljudi iz političkog Sarajeva. To je činjenica. Umjesto bavljenja konkretnim stvarima, opet imamo opstrukcije i vraćanje temama koje će po pretpostavci, ali predvidivo, izazvati neku vatru", rekla je Cvijanovićeva, navodeći kao primjer zahtjev Međunarodnom sudu pravde u Hagu za reviziju presude protiv Srbije.

Na političkoj sceni u BiH vlada potpuni nered

Cvijanovićeva je ocijenila da na političkoj sceni u BiH vlada potpuni nered koji mora dovesti do poremećaja na ekonomskom planu.

U tom kontekstu, Cvijanovićeva je kao primjere navela popis stanovništa čiji su netačni rezultati objavljeni pod pritiskom, priču o Ustavnom sudu BiH, odluku o održavanju referenduma, uvođenje političkih procesa u pravosudne tokove, što je, kako kaže, nedopustivo, te zahtjev Izetbegovića za reviziju presude.

"Sve su maske pale na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj smo pokušali da dođemo do potrebnog jedinstva", navela je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o njenom odlasu u Vašington na inauguraciju predsjednika SAD Donalda Trampa, Cvijanovićeva je rekla da ju je put u Vašington koštao minimalno, te da je platila samo avionsku kartu, dok su ostali troškovi bili riješeni.

"Zato sam i rekla da su troškovi iznosili manje nego kada idem na razgovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ jer tad platimo svašta", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je zapitala da li iko ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka pita koliko koštaju njegovi troškovi odlaska u inostranstvo i koji su efekti tih putovanja.

"Molim vas da pitate, pa da vidite koliko se, u stvari, štedi u Vladi Srpske kada je riječ o tim stvarima, dok tamo i zamjenici, funkcioneri, te službenici putuju biznis klasom i imaju dnevnice", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je potrebno to isto pitati i drugu stranu, te ponovila da je put u Ameriku koštao malo, da je to bila važna posjeta, jer je tom prilikom obavila nekoliko važnih razgovora.

Političko Sarajevo ne može da preboli da postoji Srpska

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da političko Sarajevo nikako ne može da preboli to što postoji Republika Srpska, koja je svih ovih godina pokazala mnogo više funkcionalnosti nego bilo koji drugi nivo vlasti u BiH.

"Koliko god nas napadali mi znamo da je to tačno. Ogroman politički kapital koji imamo u Republici Srpskoj je taj što imamo Republiku Srpsku. Zato nećemo dozvoliti bilo kome da je napada, da joj se uskraćuju praznici, da bilo ko bude maltretiran ili markiran kao neko ko ne dozvoljava da se ostvaruju ljudska prava. Drugi naš ogroman kapital je apsolutna funkcionalnost naših institucija i njihova povezanost i koordinacija", rekla je Cvijanovićeva za Radio-televiziju Republike Srpske.

Ona je istakla da se taj kapital vidi kada se uporedi sa Federacijom BiH /FBiH/ i sa time kako to tamo funkcioniše.

"Republika Srpska ima 10 godina funkcionalnu vladajuću koaliciju, u kojoj ne moramo svi isto da mislimo, ali je saradnja dobra, kao i prepoznavanje najvažnijih pitanja kojima moramo da se bavimo. To daje dobru osnovu za rad Vlade, Narodne skupštine", naglasila je Cvijanovićeva.

Komentarišući navode novinara da su iz Sarajeva od 2004. i 2005. godine prema Srpskoj usmjeravane aktivnosti koje su u Srpskoj izazivale reagovanja, ali da to niko nije tako vidio, Cvijanovićeva je rekla da su to su bile nametnute teme ili stereotipi koji su zaživjeli, ali da se i ta slika mijenja.

"Kada pričate sa ljudima iz međunarodne zajednice, onima koji žele biti realni, oni kažu da sada prepoznaju odakle vjetar duva i ko su ti koji stalno prave tu neku političku vrelinu na koju morate da odgovarate", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da postoji svijest, veća nego ranije, o tome gdje su problemi i dodala da je to dirigovan koncept i orkestrirana priča koja dolazi iz Sarajeva.

"Ne mislim da će se nešto drastično promijeniti, ali stvari se mijenjaju korak po korak", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je cilj pokazati da političko Sarajevo uporno predstavlja da Dejtonski mirovni sporazum ne može da funkcioniše zbog toga što su nezadovljni rješenjem koje su njime dobili.

"To se kosi sa rješenjem ili formulom `naša država` jer je Dejton izbio iz ruku bilo kome da kaže da je to samo njegova država. Ovo je država svih, sa strukturom, političkim i ustavnim sistemom koji je uspostavljen tako da ona može da funkcioniše. Oni su pokušavali da sruše taj koncept. To se vidi i sada, po ovim potezima, da bi rekli da moramo raditi na drugačiji način ispočetka", rekla je Cvijanovićeva.