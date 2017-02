Cvijanović: Izetbegovićeva politizacija pravosuđa sahraniće BiH

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je očekivanje da će sutrašnja posebna sjednica Narodne skupštine Srpske odraziti jedinstvo svih političkih subjekata iz Srpske i utvrditi barijere koje će spriječiti invazivni pohod i nasrtaje koji dolaze iz političkog Sarajeva.

Cvijanovićeva je izjavila Srni da povod za održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske jeste neustavno i vaninstitucionalno djelovanje bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića prilikom podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije, jer to predstavlja vrhunac njegovog provokativnog i remetilačkog ponašanja, ali da to ne treba posmatrati izolovano.

"Riječ je o čitavom slijedu koraka koje su on i političko Sarajevo, naoružani nevladinim sektorom, koji je veoma vladin i veoma politički nastrojen, preduzimali tokom prethodnih par godina. Tim potezima uporno su pogoršavani i urušavani odnosi ne samo u BiH, već i u regiji, i danas je jasno da je to planska i organizovana aktivnost", ocijenila je Cvijanovićeva u izjavi Srni.

Ona je upozorila da ne treba izgubiti iz vida ni činjenicu da pojedini dijelovi međunarodne zajednice služe kao aktivna podrška ovakvima akcijama političkog Sarajeva, kao i dijelovi pravosudnog sistema.

"Dovoljno je samo uzeti u obzir ranije saslušanje poslanika sa nivoa BiH zbog načina glasanja u parlamentu, zatim popis stanovništva koji je svoj epilog objavljivanja netačnih podataka doživio nakon što je direktor Agencije za statistiku BiH saslušan u Tužilaštvu BiH, zatim donošenje odluka Ustavnog suda BiH oko referenduma i pokretanje procesa u Tužilaštvu BiH protiv najviših funkcionera Srpske i članova Republičke komisije za provođenje referenduma", naglasila je premijer Srpske.

Ona je podsjetila da je tu i cijela hajka na Dan Republike i dolazak pripadnika Oružanih snaga 9. januara u Banjaluku, pa sada i Izetbegovićev neustavni i vaninstitucionalni čin podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde.

"Ako tome dodate činjenicu da o ratovima i zveckanju oružjem priča samo političko Sarajevo, kao i da je na nivou BiH i FBiH zaustavljena svaka aktivnost i oko aranžmana sa MMF-om, i u vezi sa Reformskom agendom, te spriječeno da mehanizam koordinacije zaživi, onda je jasno šta je na sceni i ko se igra vatrom", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da će taj Izetbegovićev politički manir pravosudizacije politike i politizacije pravosuđa sahraniti BiH.

"On upravo i radi na njenom urušavanju kako bi je nakon toga pravio po svojoj mjeri, ali to se neće desiti. Ako se uruši - onda su sve karte otvorene i sve su prilike da se o tome kako će ona izgledati i da li će je biti uopšte više neće pitati ni on, ni političko Sarajevo, ni oni koji podgrijavaju njegove političke avanture", poručila je predsjednik Vlade Srpske Željka Cvijanović.