Cvijanović: Izetbegovićeve tvrdnje usmjeravanje oštrice na RS

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da navodi člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o Srpskoj da je ona blizu kolapsa, predstavljaju skretanje pažnje u političke svrhe i usmjeravanje oštrice na Srpsku, "u kojoj su problemi ili manji ili podjednaki".

Cvijanovićeva je rekla novinarima u Banjaluci da u FBiH godinama ne mogu da sastave konsolidovani izvještaj.

Prema njenim riječima, Izetbegović nikada nije pričao o 1,4 milijarde KM duga FBiH prema radnicima po osnovu ugašenih preduzeća, od čega je nedavno prispio dug od jedne milijarde.

Cvijanovićeva je istakla da je u Srpskoj taj dug riješen tako što su se u više navrata "čistile" obaveze. Sa sindikatom je, dodala je ona, definisan socijalni program zbrinjavanja radnika koji su ostali bez posla u procesu stečaja ili privatizacije i iz Budžeta je isplaćeno blizu 200 miliona KM.

Osvrćući se na tvrdnje Izetbegovića da su u Srpskoj niže penzije nego u FBiH, Cvijanovićeva je navela da su penzije male i da se moraju popravljati, te je, poredeći uslove za dobijanje penzije u dva entiteta, pojasnila da se najniža penzija u Srpskoj dobija sa 15 godina staža, a u FBiH sa 20.

"Kada Izetbegović navodi da je najniža penzija u FBiH 324 KM, on mora reći da 82 odsto penzionera dobija tu najnižu penziju, a samo 18 odsto penzionera veću, i to ponekad za samo pet KM. On taj dio ne kaže, kao ni da svake godine duguje Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske 75 miliona KM, što znači jednu od 12 penzija koje plaćamo u godini", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da Srpska i danas plaća po 6,5 miliona KM mjesečno za 25.000 korisnika koji su stekli to pravo u FBiH, ali Federacija, uprkos presudama, ne izvršava svoju obavezu.

Cvijanovićeva je podsjetila da su penzije u Srpskoj prešle na trezor, te se Fond Srpske ne zadužuje.

"Ne dozvoljavam da se oni iz Sarajeva `bacaju` kako im padne na pamet sa nekim podacima", poručila je Cvijanovićeva i istakla da ni zdravstvo u FBiH nije u boljoj situaciji nego ono u Srpskoj.

Ona je rekla da ne stoji ni njegova tvrdnja da su uslovi poslovanja u Srpskoj loši, jer se u Srpskoj firma može osnovati za tri dana i 150 KM, a u FBiH za to treba 53 dana i 10 puta više sredstava.

Premijer Srpske je navela da je struja mnogo jeftinija u Srpskoj, a plate su veće.

Ona je istakla da cijeni ono što radi premijer FBiH Fadil Novalić, sa kojim ima odličnu saradnju.

Cvijanovićeva je, odgovarajući da novinarsko pitanje o njenom zdravstvenom stanju nakon završetka hospitalizacije, rekla da se osjeća odlično