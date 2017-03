Cvijanović: Nisam optimista da će BiH ispuniti obaveze u roku

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da nije optimista da će na nivou BiH, u definisanom roku do 24. marta, biti usvojen novi Zakon o akcizama, koji je uslov za nastavak aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

"Mi smo na Fiskalnom savjetu imali obavezu da se oko toga usaglasimo nakon što je prije par mjeseci takav dogovor bio blokiran od Federacije BiH, i to smo uradili juče, čime se naša misija završava. Da li će zakon biti usvojen, to ne zavisi od entiteta, već od Savjeta ministara i Parlamentarne skupštine BiH", rekla je Cvijanovićeva Srni, na pitanje da li očekuje da na nivou BiH, u definisanom roku do 24. marta, bude usvojen novi Zakon o akcizama, koji je uslov za nastavak aranžmana sa MMF-om.

Cvijanovićeva je napomenula da je nivo BiH, isto kao i entiteti, prihvatio Reformsku agendu, za koju je vezano i Pismo namjere sa MMF-om, i tu su jasno alocirane obaveze.

"S obzirom na političku nestabilnost i nered koji je izazvao Izetbegovićev eksperiment sa revizijom presude, ne djeluje mi da će institucije BiH biti naročito produktivne i da će odraditi taj posao prije zadatog roka", rekla je Cvijanovićeva.

Osvrćući se na komentare da će bez novca MMF-a doći do kolapsa sistema, premijer Srpske je naglasila da to naprosto nije tačno.

"Sigurno je da bi se neke budžetske obaveze lakše izvršavale uz novac MMF-a, ali on nije presudan. Prošle godine umjesto dvije, povučena je samo jedna tranša, a ove godine je izostala i februarska, što znači da ionako ne postoji nikakva izvjesnost u redovnom povlačenju tranši", navela je Cvijanovićeva.

Što se tiče samih akciza, ističe premijer Srpske, ta obaveza je vezana i za Evropsku banku za obnovu i razvoj, od čega zavisi i finansiranje velikih saobraćajnih projekata.

"To trenutno daleko više pogađa Federaciju BiH, nego Republiku Srpsku, ali ako se oni ne brinu oko toga, ne znam zašto bismo mi", naglasila je Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Na pitanje da prokomentariše spekulacije da će u parlamentu BiH SNSD glasati umjesto SDS-a i NDP-a, Cvijanovićeva je napomenula da SNSD nije dio parlamentarne većine, odnosno vladajuće strukture na nivou BiH, tako da ne vidi kakvu oni u tome imaju ulogu.

"Kada mi iz Vlade Republike Srpske upućujemo zakone u Narodnu skupštinu, tamo se oslanjamo na svoju većinu, a ne na opoziciju. Evidentno je da opozicione partije u Narodnoj skupštini nikad ne podržavaju zakone koji su proistekli iz Reformske agende, iako su im puna usta i reformi i Evrope, tako da ne znam zašto bi se, na primjer, Savjet ministara oslanjao na parlamentarce SNSD-a", istakla je Cvijanovićeva.