Cvijanović: Reformska agenda biće zaleđena, a aranžman sa MMF-om redefinisan

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je Srni da će Reformska agenda biti zaleđena, a aranžman sa MMF-om redefinisan ili raskinut ukoliko Federacija BiH (FBiH) i nivo BiH u narednih par sedmica ne izvrše preuzete obaveze i upozorila da je takav scenario neizbježan.

Na pitanje Srne šta se dešava sa Reformskom agendom i aranžmanom sa MMF-om u najavljenoj situaciji da parlament BiH neće imati većinu, odnosno da neće biti zakonodavne aktivnosti zbog jednostranog i vaninstitucionalnog djelovanja bošnjačkog člana Predsjedništva Bakira Izetbegovića prilikom podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravdom, Cvijanovićeva je rekla da će u takvim okolnostima Vlada Republike Srpske nastaviti da radi na Reformskoj agendi, ali će je tretirati kao svoju Ekonomsku politiku.

"Taj posao obavljaćemo potpuno odvojeno od ostalih nivoa vlasti u BiH, dakle, samostalno. Moraćemo definisati i alternativna rješenja za aktivnosti koje je trebalo da provedu ostali nivoi vlasti, posebno tamo gdje su neke naše mjere uslovljene postupanjem nivoa BiH", pojasnila je premijer Srpske.

Kada je riječ o uslovljavanju od FBiH da se uđe u redefinsanje koeficijenata za raspodjelu indrektnih prihoda prije usvajanja Zakona o akcizama, Cijanovićeva je naglasila da je Srpska napravila već dovoljno ustupaka, te da nema namjeru da to više radi.

"Na primjer, prihvatili smo da u Pismu namjere stoje samo akcize namijenjene za puteve i autoputeve, dok se u Reformskoj agendi pominju i one za zdravstvo.

Ali, ako nema aranžmana sa MMF-om, za Vladu Republike Srpske biće relevantno samo originalno rješenje, a ne parcijalno, što znači akcize i za jednu i za drugu namjenu", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da će to biti zvanični stav Vlade Republike Srpske, jer tako piše u Reformskoj agendi, a da li će ga nivo BiH usvojiti za mjesec, za nekoliko godina ili nikad, to je nevažno.

"Što se tiče teme usklađivanja koeficijenata, to nema veze sa ovim pregledom MMF-a. Ali, ako ćemo se baviti time, onda ćemo pričati i o dugovanjima Federalnog zavoda PIO/MIO prema Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Ne možemo se selektivno baviti samo temama koje su interesantne za FBiH, a gurati pod tepih teme koje su bitne za Republiku Srpsku", poručila je predsjednik Vlade Srpske.

Ona je pojasnila da je riječ o akumuliranom dugu koji je premašio milijardu KM, a odnosi se na penzionere koji su penzije zaradili na prostoru FBiH, ali ona odbija da ih isplaćuje sve vrijeme nakon rata, čak uprkos i presudama sudova i Doma za ljudska prava.

"Nekada je taj broj iznosio i do 35.000 korisnika, a danas je to oko 23.000 penzinera, za koje Republika Srpska mjesečno izdvaja oko 6,3 milona KM, odnosno oko 76 miliona KM godišnje. Ako uzmemo u obzir da u Republici Srpskoj za isplate penzija mjesečno izdvajamo oko 83 miliona KM, a da nam FBiH na godišnjem nivou FBiH duguje tih 76 miliona i tome dodate iznos koji mi izdvajamo za korisnike u FBiH, to znači da nas svake godine oštete za iznos jedne cjelokupne mjesečne penzije", precizirala je Cvijanovića.

Ili jednostavnije rečeno, istakla je ona, da FBiH izvršava svoje obaveze, Republika Srpska bi mogla povećati penzije za sedam do osam odsto ili isplatiti svim penzionerima dodatnu, trinaestu penziju godišnje bez ikakvih problema.

"Mi smo te penzionere, koje je FBiH odbacila kao građane drugog reda i ostavila bez ikakvih ljudskih prava preuzeli u svoj penzioni sistem, jer je to bilo i humano i ljudski opravdano, iako ga je dodatno opteretilo sve ove godine", navela je predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.

Mart provokacija za Vladu RS

Obilježavanje 1. marta kao "dana nezavisnoti BiH" za Vladu Republike Srpske je provokacija političkog Sarajeva, predvođena Bakirom Izetbegovićem, a podržana od dijela međunarodne zajednice, izjavila je Srni premijer Srpske Željka Cvijanović.

Cvijanovićeva je naglasila da to nije nikakav dan - ni državnosti, ni nezavisnosti BiH, jer se o tome nisu usaglasili ni entiteti, ni konstitutivni narodi u okviru BiH, i jasno je da on nikad neće biti prihvaćen u Republici Srpskoj.



"I kakav je to uopšte kobajagi 'državni' praznik kojeg ne priznaje pola BiH, i šta tamo rade pojedini međunarodni predstavnici, koji zajedno sa Bakirom Izetbeovićem veličaju dan kad je izvršen teroristički čin koji je bio okidač za veliko stradanje koje je uslijedilo tokom ratnih godina i ogromno nepovjerenje koje postoji u oviru BiH i nakon dvije decenije od ratnih sukoba", upitala je Cvijanovićeva.



Što se tiče Bakira Izetbegovića, rekla je premijer Srpske, tu su stvari jasne, ali je krajnje vrijeme da se počnu postavljati direktna pitanja i pojedinim predstavnicima međunarodne zajednice, jer i oni, slaveći taj dan, doprinose produbljivanju jaza između naroda u BiH, a ne samo Bakir Izetbegović.



"Sigurna sam da će pojavljivanje bilo kojeg predstavnika međunarodne zajednice obilježavanju 1. marta u Izetbegovićevoj režiji, građani Republike Srpske smatrati direktnom provokacijom prema Republici Srpskoj, institucijama Republike Srpske i srpskim žrtvama", istakla je Cvijanovićeva.