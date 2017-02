Cvijanović: Revizija presude totalno uništila međusobno povjerenje

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srpske izazvao dovoljno bure i poremećaja u okviru cjelokupnog sistema u BiH, te da je totalno uništeno međusobno povjerenje, ako je ono uopšte postojalo.

Cvijanovićeva je navela da je u pitanju opasna politička provokacija /bošnjačkog člana Predsjedništva BiH/ Bakira Izetbegovića koja dovodi u pitanje ne samo odnose u BiH, već i u regionu.

"Pokazalo se koliko su neki ljudi spremni da djeluju vaninstitucionalno da bi istjerali neki svoj politički cilj. Koja cijena će se platiti zbog toga, ostaje da se vidi. Očekujem da se pokaže potpuno jedinstvo političkih partija u Narodnoj skupštini Srpske o ovom pitanju", izjavila je Cvijanovićeva "Euroblicu".

Kada je riječ o njenom nedavnom boravku u Americi, premijer Srpske je navela da je iskoristila svaku priliku da u SAD razgovara sa visokopozicioniranim ljudima iz Republikanske partije, koja je došla na vlast.

Cvijanovićeva je rekla je s tim ljudima razgovarala o političkoj, ekonomskoj i bezbjednosnoj situaciji u BiH i regionu.

"To što se napravila histerija, dreka i omalovažavanje, moram da kažem da tome ne pridajem pažnju. Meni je važnije ono što sam uradila tamo nego ono što sam mogla da čujem od nezadovoljnih opozicionara ili histeričnog političkog Sarajeva", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da su sasvim realna očekivanja da se ukinu sankcije SAD predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, jer je takva mjera potpuno besmislena.

"Besmislenost odluke odlazeće administracije mjeri se po jednoj prostoj stvari – da li je BiH nešto bolja nakon što su odlučili da uđu u takav sistem sankcija? Jasno je da nije", navela je Cvijanovićeva i izrazila očekivanje da će pomenute sankcije biti uklonjene, te da ne vjeruje da će se im se Evropska unija pridružiti.

Ona je nazvala besmislenim zahtjev opozicije da bude smijenjen šef Predstavništva Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić. "Objašnjenje /opozicije/ po kome predstavništvo treba da spriječi sankcije /predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku/ je totalna budalaština. Ono nema takav kapacitet", ocijenila je Cvijanovićeva.

Kada je riječ o njenom saslušanju u Tužilaštvu BiH u vezi sa referendumom o Danu Republike, premijer Srpske je rekla da svi imaju informacije da je plan da se podignu optužnice.

"Moje saslušanje je pomjereno iz opravdanih razloga i mislim da je advokat dogovorio neki termin za mart da dam izjavu. Ne mogu da to sada podijelim sa javnošću, ali biće prilike da bude upoznata s tim šta je na sceni i šta se pokušava postići. Mogu samo da kažem da će Srpska iz svega izaći mnogo jača", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da potreba za rekonstrukcijom Vlade nije bila na dnevnom redu nijednog koalicionog sastanka, a ni SNSD-a. "Kada bude – to će biti javno", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila zadovoljstvo radom Vlade ako se pogledaju pokazatelji iz 2016. i uporede sa prethodnom godinom.

"Ako ste 2016. godine imali 30.000 manje nezaposlenih u odnosu na 2013. kada sam počela mandat, zadovoljna sam. Ako ste povećali zaposlenost 2016. u odnosu na 2015. na tri odsto i ako smo uprkos silnim opterećenjima uspjeli da vratimo 215 miliona KM više nego što smo se zadužili - zadovoljna sam. Ako je rast industrijske proizvodnje zabilježen na 20 odsto i ako je izvoz povećan, mislim da radimo dobru stvar", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da plate i penzije neće biti ugrožene ako ne bude nove tranše Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/.

Cvijanovićeva je navela da su isključivi krivci za novonastalu situaciju Federacija i nivo BiH, koji nisu ispunili svoje obaveze, čime su doveli u pitanje povlačenje nove tranše, koja je bila planirana za februar.

"To pokazuje da je ovaj aranžman ugrožen, u smislu da bude redefinisan, a to znači da se ponude i manji iznosi i mnogo lošiji uslovi nego ranije. U najgorem slučaju, može doći do potpune obustave i prekida aranžmana. Sve će zavisiti od toga na koji način će se ponašati oni koji nisu ispunili svoje obaveze, a to je Sarajevo. Srpska je svoj dio posla završila prije dva mjeseca", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje da li će Srpska tražiti nove kreditore ako propadne aranžman sa MMF-om, premijer Srpske je rekla da se uvijek razgovara sa potencijalno novim kreditorima i upoređuje koji su to uslovi koji se mogu dobiti.

"Imamo na domaćem planu određenih resursa i rezervi koje se povlače u takvim situacijama. Ne vidim da se ovdje bilo šta alarmantno dešava za Srpsku", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da Srpska nije previše zadužena, te da u tom smislu nije ni blizu rizične tačke.

"Reći ću da smo 215 miliona KM prošle godine više vratili nego što smo povukli. Mi smo povukli 419 miliona KM, a vratili 634 miliona KM. To pokazuje da smo u stanju da izvršavamo svoje obaveze", navela je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da postoje neka kašnjenja kao u poljoprivredi, ali da će se to namirivati prioritetno iz sredstava koja se dobiju po osnovu ruskog klirinškog duga.