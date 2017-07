Savjet ministara se od februara nije ni bavio transportnom zajednicom

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak kada je riječ o Transportnoj zajednici "prebacuje lopticu" na Vladu Srpske da bi sakrio činjenicu da je Savjet ministara BiH od februara propustio da se uopšte bavi pitanjem Transportne zajednice i da usaglašava stavove sa Vladom Srpske.

"To da Savjet ministara ne pokazuje bilo kakvu ozbiljnost jasno je svima, pa i tim evropskim predstavnicima na koje se on poziva. Uostalom, to su im i stavili do znanja na sastancima u Briselu", rekla je Cvijanovićeva Srni na pitanje da prokomentariše Crnatkove stavove da Vlada Srpske "usporava regionalnu saradnju" i ne prihvata Transportnu zajednicu postavljajući uslove za koje "zna da ih je nemoguće ispuniti".

Cvijanovićeva je istakla da Vlada Srpske traži da se poštuje mehanizam koordinacije, a da, nažalost, Savjet ministara BiH nastoji da taj mehanizam opstruiše na svaki mogući način.

"Vlada Republike Srpske ne vodi nikoga u izolaciju, ali nema namjeru ni da pomaže takvom Savjetu ministara da prikriva svoju nesposobnost. Njihovo stalno prozivanje Srpske po raznoraznim svjetskim destinacijama da, tobože, nešto blokira, jeste žalosno, ali i već prevaziđena priča. Bolje bi bilo da se late posla i počnu da vode procese u skladu sa usvojenim mehanizmom koordinacije, a i da konačno pročitaju šta u njemu piše, umjesto da vode svoje jadne političke ratove sa institucijama Srpske", naglasila je Cvijanovićeva.

Što se tiče zahtjeva Vlade o zajedničkom definisanju stavova od svih nivoa vlasti koji će biti prezentovani u okviru Transportne zajednice po principu rotacije, Cvijanovićeva napominje da to nema veze sa EU.

"To je naša unutrašnja stvar, tako da uzaludno govore neistinu kako se tome protivi EU. Uostalom, to je definisano u duhu mehanizma koordinacije", rekla je premijer Srpske.

Prema njenim riječima, oko ostalih rješenja koja su direktno vezana za funkcionisanje ove zajednice se može razgovarati, da bi se ostalo na liniji onog čemu ona treba da služi.

"Sve ostalo je stvar uređenja naših unutrašnjih odnosa i bolje bi bilo da prestanu da govore neistinu kako se tome protivi EU, a pogotovo da prebacuju svoju krivicu na Srpsku. I ovim je Savjet ministara pokazao da je najnesposobniji od svih do sada i tu nema više šta da se doda", poručila je Cvijanovićeva.