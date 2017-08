Cvijanović: Sredstva od klirinškog duga za kapitalne projekte, ne za "krpljenje" budžeta

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da će sredstva od klirinškog duga koji je isplatila Ruska Federacija biti korištena za kapitalne projekte o kojima će odlučivati Vlada, a ne za "krpljenje budžetskih rupa", kako to vole da kažu opozicionari.

"Iako je prvobitno planirano da se sredstva dobijena isplatom klirinškog duga usmjere prvenstveno za izmirenje zaostalih obaveza u poljoprivredi, to sada nije neophodno, jer smo postigli sasvim dobru dinamiku isplate i bez ovih sredstava. Zaključno sa krajem avgusta izvršenje agrarnog budžeta za tekuću godinu iznosiće 50 odsto, tako da će sredstva od klirinškog duga biti korištena za kapitalne projekte o kojima će odlučivati Vlada Srpske", istakla je Cvijanovićeva u intervjuu Srni.

Osvrćući se na medijske spekulacije da klirinški dug uopšte neće ni biti isplaćen, Cvijanovićeva je navela da u Vladi Srpske nikad nije postojala sumnja u tom pogledu.

"Davno smo otpočeli pregovore sa ruskom stranom o isplati ovih sredstava u novcu, a ne u robama. U tim razgovorima prije nekoliko godina učestvovali su predsjednik Republike Milorad Dodik, Vlada i Predstavništvo Srpske u Rusiji. Znali smo da će se to desiti i Vlada Srpske više puta je izrazila zahvalnost prema Ruskoj Federaciji zbog te odluke", napomenula je premijer Srpske.

Na pitanje da li će biti obezbijeđeno stabilno funkcionisanje budžeta u narednom periodu, Cvijanovićeva je ocijenila da je situacija mnogo bolja nego prije godinu-dvije dana, što se vidi i iz činjenice da sredstva od kliringa nisu neophodna za izmirenje, na primjer, zaostalih obaveza prema poljoprivrednicima, jer je i bez toga postignuta dinamika plaćanja koja se ne pamti još od nekih najboljih vremena.

"Bilo je izuzetno teških perioda, ali smo ih 'prehodali'. Da nije bilo opstrukcije od SDS-a, PDP-a i NDP-a na nivou Sarajeva gdje vrše vlast, u zadnjih godinu dana u budžet Srpske bi se slilo i dodatnih 150 miliona KM povoljnih sredstava MMF-a, a bili bi realizovani i neki prateći programi podrške drugih finansijskih organizacija", navela je Cvijanovićeva.

Ona je pojasnila da bi usvajanjem Zakona o akcizama na nivou BiH bila, između ostalog, deblokirana i sredstva EBRD-a i omogućena intenzivna aktivnost izgradnje puteva i auto-puteva, a u Vladi Srpske je pronađeno i rješenje da se u tom slučaju usmjeri i po dodatnih 10 miliona KM i poljoprivrednicima i Fondu zdravstvenog osiguranja.

"Zbog tih opstrukcija nije realizovana ni mjera koja se odnosi na rasterećenje privrede u pogledu smanjenja obaveza na rad, koja je predviđena Reformskom agendom, u koju su se zaklinjale sve te partije na vlasti u Sarajevu, a onda je srušile", podsjetila je premijer Srpske.

Prema njenim riječima, sve to da je realizovano, a bilo bi realizovano da nije bilo politikanstva, unijelo bi jednu potpuno drugačiju dinamiku i kada je riječ o budžetu, o privedi, o infrastrukturnoj izgradnji, i olakšalo bi mjere koje se sprovode u oblasti zdravstva, a istovremeno bi značilo i pokazivanje kredibiliteta u pogledu evropskog puta za koji je vezana Reformska agenda.

"Ukratko, što se tiče budžeta, ušli smo u 'mirnije vode', a da nije bilo blokade u Sarajevu stvari bi tekle glatko. Upravo to su željele da spriječe SDS, PDP i NDP zaustavljajući na nivou BiH novac koji je namijenjen Republici Srpskoj", istakla je Cvijanovićeva.

Na pitanje kakav je stav Vlade Republike Srpske u vezi sa podnošenjem interpelacija od opozicionih partija u Srpskoj, Cvijanovićeva je naglasila da je Vlada zauzela stav da neće upućivati odgovor na te interpelacije.

"Materijal koji je dostavila opozicija je pun netačnih detalja, ali i zastarjelih podataka i tendencioznih konstatacija", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da su sve informacije u vezi sa svim pitanjima koja se nalaze u tim materijalima dostupne Narodnoj skupštini i poslanici ih redovno razmatraju u okviru različitih skupštinskih tačaka.

"Ovdje se radi o tome da opozicionim partijama, koje gube snagu na terenu, treba politička tema i višednevni mikrofon, i oni to slobodno mogu da imaju kao što je i do sada bio slučaj. Ne vidim da im je to baš poslužilo u političkom pozicioniranju, naprotiv sve ih je manje, ali ne sporim pravo da pričaju o čemu god žele. Mi u tom politikanstvu nećemo učestvovati", poručila je Cvijanovićeva u inervjuu Srni.