Cvijanović: Srpska bi bila u daleko boljoj situaciji da nije bilo opstrukcija

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je večeras da bi Republika Srpska danas bila u daleko boljoj situaciji da opozicija nije blokirala sredstva koja je ovaj entitet trebao povući od Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/, Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj /EBRD/.

Cvijanovićeva je precizirala da, kada je riječ o budžetu, oko 150 miliona KM nije povučeno od MMF-a, od Svjetske banke oko 160 miliona KM i 80 miliona KM od EBRD-a.

Ona je za Radio-televiziju Republike Srpske rekla da ne bi bilo takve blokade da su na nivou BiH usvojili zakon o akcizama.

"Važno je da u kontinuitetu, uprkos velikim izazovima, mi bilježimo pozitivne pomake i idemo naprijed, uprkos silnim problemima. Uspjeli da zabilježimo rast od 3,5 odsto za 2016. i to je najveći rast u regiji, veći i od Srbije, Federacije BiH, Makedonije, Crne Gore, pa čak i od članica EU - Hrvatske i Slovenije", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da se povećava zaposlenost, smanjuje nezaposlenost, oporavlja se privreda - čemu su doprinijele različite mjere koje je Vlada preduzimala, uključujući Akcioni program za zapošljavanje i neke druge mjere.

"Zabilježili smo rekordne rezultate kada je u pitanju pokrivenost uvoza izvozom, za prvih šest mjeseci ove godine ona iznosi 70 odsto. A 2016. godinu smo završili sa 65 odsto pokrivenosti", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je poručila opoziciji da, kada već hoće da analizira, objasni kako je pokrivenost uvoza izvozom od 35 odsto, koliko je iznosila u njihovom mandatu, bila u redu, a sad kada je 70 odsto, to po njima nije u redu.

"Oni ne žele da budu realni u nekim stvarima i daju čak i neka obećanja, na primjer PDP iznosi neke programe, izbacuju brojke kako će oni uraditi... To je nerealno, to su bajke. Postoji neka realnost i gledate da to bude osnova za određena povećanja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da nisu tačne ni tvrdnje opozicije da je za vrijeme njihovog mandata bilo više zaposlenih.

"Ove godine ćemo premašiti republički rekord od 260.000 zaposlenih. Dakle, kad govorimo o nekim stvarima ja samo insistiram na tome da govorimo argumentima i činjenicama", rekla je predsjednik Vlade Srpske.

Cvijanovićeva je poručila da ostvareni rezultati nisu dovoljni, ali i da "nije ni crno kako to govori opozicija".

"U posljednjih 11 kvartala zabilježili smo pozitivan rast i imamo pomake uprkos svemu što nas je snašlo u prethodnom periodu - velika poplava, suša odmah nakon toga, pa i ove godine imamo sušu", rekla je Cvijanovićeva i dodala da se sve to mora uzeti u obzir.

Ona je ukazala da je najveći spoljnotrgovinski deficit bio u vrijeme kada je opozicija bila na vlasti - udio javnog duga u BDP-u je iznosio 54,6 odsto, a sada je 44,7 odsto.

Cvijanovićeva je rekla da se opozicija ne može pozivati na statistiku samo onda kada to njima odgovara.

Predsjednik Vlade Srpske je istakla da su sve opstrukcije opozicije bile klasične političke barijere koje su onemogućile dalji razvoj društva, napredak u stanju finansija i slično.

"Onda je neko rekao čisto iz političkog razloga - mi ćemo vas sada pritisnuti finansijski, vi nećete biti u mogućnosti da ispunjavate svoje obaveze... Nema veze što trpe građani. NJih uopšte ne interesuje što naši građani imaju svoje rate kredita koje moraju da plate, otići na tržnicu da se obezbijede, koji moraju da kupe za djecu u školama", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je opozicija željela da zaustavi da novac dođe do građana, iako je Vlada Republike Srpske napravila odličan aranžman sa MMF-om - posljednja rata da se isplati nakon 13,5 godina, sa uslovima kakvi nikome nisu dati u regiji, sa kamatnom stopom od 1,04 odsto.

"Opozicionare ne interesuje što smo mi napravili dobar posao i dobar aranžman s njima. Nego oni žele da zaustave novac građanima. Pa kako onda da vas građani prepoznaju kao nekoga ko će ponuditi rješenja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je prisutna totalna kontaminacija političkih odnosa, što nije spriječilo Vladu da nađe "varijantu B" i da izvršava svoje obaveze puno bolje nego prošle godine.

"Ažurni smo čak i da preuzmemo na sebe neke terete u budžet koji uopšte ranije nisu bili na budžetu i da uprkos tome izvršavamo svoje obaveze. Nama ne treba opozicija. Trebaju nam socijalni partneri i oni su naša adresa za razgovor - i sindikat i poslodavci, ratni vojni invalidi, boračka organizacija, udruženje nestalih, sve te organizacije", rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da ljudi iz poslovne zajednice razumije aktivnosti Vlade - da su obezbijedili od Svjetske banke novac za podršku zapošljavanju, odnosno za refundiranje troškova za poreze i doprinose za svakog novog zaposlenog radnika.

"Pričajte sa poslodavcima koliko to njima znači. Zašto to zaustavlja opozicija? Na nivou BiH neće da ratifikuju sporazum. Mi smo sve ispregovarali, išli u Skupštinu, objasnili šta se dešava, sa Svjetskom bankom dogovorili odličan program, a opozicija to blokira", rekla je predsjednik Vlade Srpske.

Cvijanovićeva kaže da bi umjesto opstrukcija, opozicija mogla da pomogne u vezi sa zapošljavanjem i sličnim stvarima, pa će moći građanima reći da su i oni doprinijeli tome.

"Da su bili pametni oni bi te stvari podržali na nivou BiH. Nego ovdje vlada jedna opšta destrukcija u kojoj oni više ne znaju šta će da rade sa sobom", rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da je, s obzirom na složenost cijele političke situacije, ipak zadovoljna postignutim rezultatima, jer osim opozicije i iz Sarajeva pokušavaju redovno svoju nesposobnost prebaciti na Republiku Srpsku.

"Sarajevo uporno nastoji da, koji god problem se javi, kada su nemoćni, a često su nemoćni da na nivou BiH bilo šta urade, svaki put nađu dežurnu adresu na koju će oni usmjeriti svoju oštricu ili pokušati prebaciti krivicu, a to je Republika Srpska", rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da opozicija kritikuje i ugovor koji je Vlada Republike Srpske potpisala sa Komercijalnom bankom iz Beograda o zaduženju od 50 miliona KM, koji će biti potrošen na budžet i mnoge značajne projekte koji se finansiraju iz njega.

"To je povoljan kredit i nas interesuje dugoročna sa finansijskom organizacijom iz Srbije, jer tamo imamo sagovornike koji razumiju šta pokušavamo zajedno da uradimo. Oni /Komercijalna banka/ su se kvalifikovali i postali su ti s kojima je potpisan ugovor", rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da opoziciju ne interesuje da li će iz toga proisteći nešto dobro ili ne, nego kritikuju sve.

"Ako ste u stanju da zaustavite kredit koji je dobar, povoljan, gdje imate opterećenje od jedan odsto, kakav je MMF-ov, kakvo vi pravo imate da kritikujete neki koji je pod nekim drugim uslovima napravljen. Zaustavite ovaj od jedan odsto, ne date da se provodi, da se realizuje, a onda kritikujete da se pribjegne nekom drugom zaduživanju", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da ne može pomoći opoziciji koja je nezadovoljna jer nije pobijedila na izborima, ističući da nemaju nikakve šanse ni na izborima sljedeće godine.

"To što su u lošoj vlasti u Sarajevu, čiji su veoma lojalan dio, u koju su se utopili i počeli da rade protiv institucija i građana Republike Srpske, dobro im se obilo o glavu. Svjesni su da je to ostavilo posljedice na njihov politički život i onda na neki drugi način pokušavaju da prave blokade", zaključila je Cvijanovićeva.