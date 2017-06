Cvijanović: Sve oko klirinškog duga dogovoreno još kada Crnadak nije znao šta je to

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su odavno dogovorene stvari u vezi sa klirinškim dugom.

"Što se tiče klirinškog duga, sve je davno dogovoreno, i to u vrijeme kada Crnadak nije ni znao šta je to. A onda, kada se došlo do završne faze, partije Saveza za promjene su nastojale da na svaki način odugovlače taj proces, inače bi sve bilo realizovano još prije godinu dana", rekla je Cvijanovićeva, reagujići na Crnatkovu izjavu da Ministarstvo kojim rukovodi u slučaju klirinškog duga bivšeg SSSR-a prema BiH ispunjava svoje obaveze u najkraćim mogućim rokovima.

Cvijanovićeva je istakla da su partije Saveza za promjene poznate po tome što su koristile svaku priliku da sa nivoa BiH blokiraju sredstva namijenjena građanima Republike Srpske.

"I to je sva istina, kao što je i nesporna činjenica da su Crnadak i njegove kolege iz Saveza za promjene zablokirali i aranžman sa MMF-om, iako su entiteti ponijeli na svojim leđima teret velikih i teških reformi, dok su se Crnadak i njemu slični samo slikali, pozirali i prodavali maglu o reformskom kursu vlasti na nivou BiH", zaključila je Cvijanovićeva.