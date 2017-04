Cvijanović: Uskoro bolja finansijska situacija

BANJALUKA - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da će finansijska situacija u Srpskoj biti bolja i da će biti obezbijeđena redovnost svih isplata, te najavila da bi u narednim mjesecima trebalo da bude doneseno nekoliko važnih odluka koje se direktno tiču statusa građana u smislu određenih poboljšanja i povećanja koja bi bila obezbijeđena.

Cvijanovićeva je navela da će se sve odluke u tom smislu donositi u partnerstvu sa svim grupacijma u društvu.

Komentarišući najave o mogućem "vrućem ljetu", iako su izbori tek naredne 2018. godine, Cvijanovićeva je za RTRS rekla da se u Srpskoj i BiH više ne razlikuje izborna godina od neizborne, jer se bjesomučna kampanja vodi dan i noć.

"Završi se kampanja, objave se rezultati izbora, a već sutra se nastavlja ista priča. Ako je to način rada, u redu, onda je to način rada. Šta da radimo? Uklapamo se i mi u to", dodala je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da ne očekuje neke velike probleme, navodeći da joj je "pomalo postalo i dosadno" da odgovara na ista pitanja i optužbe koje dolaze od opozicije.

"Mislim da je krajnje vrijeme da svi sagledaju i vide koje rezultate ostvaraju i na osnovu kakvih priča, pa da eventualno osvježe taj svoj arsenal političkog oružja. Mislim da bi onda možda svi bili uspješniji", ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da niko ne negira da u Srpskoj ima problema, navodeći da njih niko nije lišen, pa čak ni moćnija i razvijenija društva, te da se već godinama u Srpskoj slušaju iste fatalističke priče - kako neće biti plata, kako neće biti penzija, kako je kolaps sistema...

"Mi nastavljamo hrabro da preduzmimamo sve korake koje moramo preduzeti. Trudićemo se, i mislim da ćemo uspjeti, da maksimalno održimo stabilnost institucija i plaćanja. Popravljamo se i već imamo bolje rezultate koji će biti još bolji", rekla je Cvijanovićeva.