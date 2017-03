Cvijanovićeva sa Ivancovim o aktuelnim temama

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Istočnom Sarajevu sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH Petrom Ivancovim.

Tokom sastanka sagovornici su razmijenili mišljenje o aktuelnim političkim i ekonomskim temama u Republici Srpskoj, BiH i regionu.

Cvijanović je ovom prilikom ponovila da je Vlada Srpske pokazala opredijeljenost za aktivno sprovođenje reformskih procesa, te da Republika Srpska u kontinuitetu realizuje sve mjere definisane Akcionim planom Republike Srpske za sprovođenje Reformske agende.

Naglasivši da je za uspješnu realizaciju reformskih procesa neophodan dijalog i usklađenost sa nadležnostima svih nivoa vlasti u BiH, predsjednik Vlade RS je dodala da cjelokupan sistem u BiH nije pokazao jednaku posvećenost i efikasnost u sprovođenju Reformske agende.

Cvijanović ovom prilikom je izrazila zadovoljstvo što će tokom sljedeće sedmice doći do potpisivanja Sporazuma o klirinškom dugu, istakavši da to predstavlja test za one koji vrše vlast na nivou BiH, koji će pokazati koliko su zapravo opredijeljeni da u skladu sa onim što je dogovoreno rade u interesu građana.

Ovom prilikom, Cvijanović se zahvalila ambasadoru Rusije na dokazanoj privrženosti očuvanju Dejtonskog sporazuma, a sagovornici su izrazili zajednički stav da je za pronalazak odgovora na kompleksna politička pitanja u BiH neophodan dijalog i međusobno uvažavanje, u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Tokom sastanka razgovarano je i o unapređenju saradnje između Republike Srpske i Rusije, prije svega kada je riječ o razvoju i realizaciji značajnih privrednih projekata.