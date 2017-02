Dačić: Malo je šansi da uspije revizija presude

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je malo šansi da uspije revizija presude po tužbi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde i da su člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u tu priču gurnuli krugovi koji od njega očekuju da to uradi.

"I sada on /Izetbegović/ kaže da će da povuče neki prvi potez. Ne znam koji bi to bio potez poslije svega ovoga", dodao je Dačić.

On je napomenuo da Međunarodni sud pravde smatra da je revizija presude novi postupak, a ne nastavak starog, zbog čega je potrebna nova pravna legitimacija, odnosno nova odluka Predsjedništva BiH, do koje nije došlo.

Osim toga, kaže Dačić, nijednom se nije desilo da revizija bude prihvaćena.

On je istakao da je važan i principijelan stav Hrvata u BiH, koji su protiv reviziji, ne iz "ljubavi prema srpskim interesima", nego zato što su u BiH narodi ravnopravni, a to je suština Dejtonskog sporazuma.

Dačić je za TV "Pink" ponovio da je potez Bakira Izetbegovića da pokrene tu reviziju opasan i unosi dodatne tenzije u regionu, da je to akt neprijateljstva, a imaće i posljedice po bilateralne odnose BiH i Srbije.

On je naglasio da se pokazuju dvostruki standardi međunarodne zajednice koja uvodi sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i smeta joj kada on ide kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, a ne smeta kada Izetbegović ide kod turskog predsjednika Redžepa Erdogana.

"Nama je u interesu da sa BiH imamo dobre odnose, naročito da eliminišemo te neke, možda, i vekovne tenzije koje nastale još iz turskih vremena sa muslimanima, odnosno Bošnjacima", rekao je Dačić.

Podsjetivši da je Međunarodni sud pravde 14 godina razmatrao tužbu BiH protiv Srbije za genocid, Dačić je ocijenio da će, ako ova revizija bude prihvaćena, to značiti da će se godinama u Srbiji i BiH baviti tim temama.

Podsjetivši da je Bakirov otac Alija Izetbegović napravio referendum u BiH preglasavanjem Srba i da je to i dovelo do rata, a da je njihova sestrinska partija SDA Sulejmana Ugljanina u Srbiji organizovala referendum o teritorijalnoj autonomiji Sandžaka, Dačić je rekao da to ukazuje odakle dolazi remetilački faktor.