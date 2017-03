Dan Preda: Blokada institucija u BiH je neprihvatljiva

BRISEL - Mehanizmi za rješavanje međunarodnih sporova imaju za cilj miroljubivo rješenje sukoba između država. Duboko sam rastužen što je pitanje revizije presude Međunarodnog suda pravde od 26. februara 2007. godine dovelo do sporenja i podijela unutar Bosne i Hercegovine u slučaju prevencije i kažnjavanja zločina genocida (Bosna i Hercegovina protiv Srbije), izjavio je stalni izvještač Evropskog parlamenta za BiH Kristian Dan Preda, nakon susreta s visokim predstavnikom međunarodne zajednice za BiH Valentinom Inckom u Briselu.

- S jedne strane razumijem moralni imperativ traganja za istinom i zadovoljenja pravde za žrtve. Kao što sam govorio i ranije, samo poznavanjem istine i njenim prihvatanjem može se prevazići teško naslijeđe prošlosti i izgraditi se čvrsta osnova za pomirenje. S druge strane, međutim, čak i u tako bitnim moralnim i pravnim pitanjima, poput svega u političkom životu BiH, potraga za kompromisom unutar institucija treba biti pravilo. I to znači, za sve strane, da trebaju saslušati i istinski razumjeti pozicije drugih. Ideal međunarodne pravde ne treba se žrtvovati radi političkih ciljeva. Ukoliko trenutna situacija dovede do potpune blokade rada institucija i kočenja u prihvatanju reformi neophodnih za poboljšanje života građana, to bi bilo potpuno neprihvatljivo. Obzirom da to ne bi završilo zadovoljenem pravde ni pomakom ka napretku, niko to ne želi, niti u Briselu, niti u zemlji - izjavio je Dan Preda.

- I konačno, kao što sam izjavio tokom posljednje posjete BiH, mislim da je, obzirom na činjenicu da su trojica članova Predsjedništva BiH iz stranaka bliskih Evropskoj narodnoj stranci, dobra ideja pokušati koordinirati pozicije i pronaći kompromis, takođe unutar naše šire političke porodice, izjavio je Kristian Dan Preda, stalni izvještač Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu.