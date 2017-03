Danas kosultacije u Predsjedništvu BiH

SA­RA­JE­VO - Mla­den Iva­nić, pred­sje­da­va­ju­ći Pred­sje­dniš­tva BiH, za­ka­zao je za da­nas kon­sul­ta­ci­je sa dru­ga dva čla­na - Ba­ki­rom Ize­tbe­go­vi­ćem i Dra­ga­nom Čo­vi­ćem po­vo­dom pre­da­je zah­tje­va za re­vi­zi­ju pre­su­de Me­đu­na­ro­dnog su­da prav­de pro­tiv Srbi­je.

Ubrzo je sti­gao i Ize­tbe­go­vi­će­v od­go­vor, ko­ji je no­vi­na­ri­ma ju­če re­kao da će ra­zmi­sli­ti da li će doći na kon­sul­ta­ci­je. Oče­ku­je da Iva­nić bo­lje pri­pre­mi sje­dni­cu ne­go što je to uči­nio pro­šle se­dmi­ce, ka­da je za­ka­zao van­re­dnu sje­dni­cu Pred­sje­dniš­tva, a po­vo­dom odlu­ke da se pre­da zah­tjev za re­vi­zi­ju tu­žbe BiH pro­tiv Srbi­je Me­đu­na­ro­dnom su­du prav­de u Ha­gu.

"Ne znam šta Čo­vić mi­sli. On ni­je spre­man na pre­gla­sa­va­nje. Ja ga ra­zu­mi­jem, ali ka­ko on­da do­ni­je­ti odlu­ku. Bi­lo šta što mo­že po­lju­lja­ti ra­ni­je odlu­ke Pred­sje­dniš­tva ja ne­ću po­drža­ti ni na ko­ji na­čin. Ne na taj na­čin što ću do­ći pa pri­sus­tvo­va­ti ne­če­mu što to mo­že ugro­zi­ti. Ta­ko da ni­sam op­ti­mis­ta da će­mo za­je­dno od­go­vo­ri­ti. Vje­ro­va­tno će od­go­vo­ri­ti sva­ko za se­be", re­kao je Ba­kir Ize­tbe­go­vić, boš­njački član Pred­sje­dniš­tva BiH.

O skan­dalu zbog otva­ra­nja di­plo­mat­ske po­šte, Ize­tbe­go­vić je ka­zao da to ne mo­že ko­men­ta­ri­sa­ti i da ni­je svje­dok to­me.

"Do­bio sam i ja otvo­re­nu ko­ver­tu jer sam ka­zao am­ba­sa­do­rki da je otvo­ri. Za­ni­ma­lo me šta je u tom pi­smu. Ona mi je to po­sli­je pro­sli­je­di­la fa­ksom. Da li je otvo­re­no ili ni­je otvo­re­no to ne znam. Ne znam za­što bi to ne­ko ra­dio u ova­kvoj si­tu­aci­ji da je do­da­tno po­gor­ša­va. To je be­smi­sle­no. Čis­to ne mo­gu da vje­ru­jem da se to de­si­lo", re­kao je Ize­tbe­go­vić.

Iva­nić je ra­ni­je go­vo­re­ći o kon­sul­ta­ci­ja­ma re­kao da ne oče­ku­je ni­šta po­se­bno, obja­sniv­ši da ih je za­ka­zao za čet­vrtak jer je ju­če u Fe­de­ra­ci­ji BiH bio ne­ra­dni dan, bu­du­ći da se obi­lježevao 1. mart - Dan ne­za­vi­snos­ti BiH.

"Ja imam svoj stav, Ize­tbe­go­vić svoj, a Čo­vić ne­što izme­đu", re­kao je Iva­nić.

Ju­če je re­ago­va­lo i Mi­nis­tar­stvo vanj­skih po­slo­va BiH, po­vo­dom, ka­ko su re­kli, ne­ta­čnih izja­va o dos­ta­vi po­ši­ljke za Pred­sje­dniš­tvo BiH.

"U ve­zi s po­je­di­nim me­dij­skim is­tu­pi­ma, u ko­ji­ma se na­vo­di da je od svih pi­sa­ma Me­đu­na­ro­dnog su­da prav­de pris­ti­glih u Pred­sje­dniš­tvo BiH o­tvo­re­na sa­mo je­dna ko­ver­ta, i to ona na­slov­lje­na na čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH Ba­ki­ra Ize­tbe­go­vi­ća, MIP BiH oba­vje­šta­va ja­vnost da je na osno­vu pi­sme­nih iz­vje­šta­ja ovla­šte­nih slu­žbe­ni­ka ovog mi­nis­tar­stva ut­vrđe­no da je od pris­ti­glih ko­ver­ti Me­đu­na­ro­dnog su­da prav­de, ko­je su bi­le po­je­di­na­čno adre­si­ra­ne na čla­no­ve Pred­sje­dniš­tva BiH, otvo­re­na sa­mo ona ko­ja je bi­la adre­si­ra­na na pred­sje­da­va­ju­ćeg Mla­de­na Iva­ni­ća, a da su ko­ver­te adre­si­ra­ne na Dra­ga­na Čo­vi­ća i Ba­ki­ra Ize­tbe­go­vi­ća bile zatvorene, te da je MIP­ BiH dos­ta­vio ko­ver­te Pi­sar­ni­ci Pred­sje­dniš­tva BiH za­tvo­re­ne i neo­šte­će­ne", sto­ji u sa­op­šte­nju MIP BiH, u ko­jem se is­ti­če da o sve­mu na­ve­de­nom pos­to­je slu­žbe­ni za­pi­sni­ci i izja­ve ovla­šte­nih li­ca.

Mi­lo­rad Do­dik, pred­sje­dnik RS, re­kao je da otva­ra­nje ko­ver­te po­sla­te Mla­de­nu Iva­ni­ću, pred­sje­da­va­ju­ćem Pred­sje­dniš­tva BiH, iz Me­đu­na­ro­dnog su­da prav­de sa­mo go­vo­ri ko­li­ko Srbi ni­su si­gur­ni i da je oba­vje­štaj­na slu­žba pod uti­ca­jem Ba­ki­ra Ize­tbe­go­vi­ća.

Do­dik je is­ta­kao da je "sve i je­dan Srbin pra­ćen", te do­dao da su Boš­nja­ci sta­vi­li tu­ži­laš­tvo i su­do­ve pod svo­ju kon­tro­lu i da­nas sa­mo pro­go­ne Srbe i tu­že ih za na­vo­dne pos­tup­ke.

On je po­no­vio da se mo­že oče­ki­va­ti da će 10. mar­ta bi­ti po­di­gnu­ta op­tu­žni­ca pro­tiv fun­kci­one­ra RS zbog na­vo­dne po­drške re­fe­ren­du­mu, ko­ji je održan po­vo­dom Da­na RS.

Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH rekao je sinoć novinarima da će pokušati sutra ujutro prije dolaska visoke predstavnice za spoljnu politiku EU Federike Mogerini da razgovara sa druga dva člana Predsjedništva BiH kako bi pokušao postići konsenzus i približiti stavove, kako bi pismo koje pošalju Međunarodnom sudu u Hagu bilo kao jedno.

Na pitanje šta ako ne bude dogovora, čijem će stavu on biti bliži, Čović je rekao da ne može tako gledati i da ne postoji bliži stav, i da je njegov stav najbliži BiH i da neće preglasavati, jer bude li se desilo i jednom u ovom Predsjedništvu da neko nekoga preglasa onda više ovog Predsjedništva neće biti, rekao je Čović. On je dodao da ako ne uspije na konsultacijama postići konsenzus onda će i on biti primoran da uputi pojedinačano pismo Hagu, ali nije bio precizan šta će tačno pisati.