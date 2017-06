Darko Tomaš novi predsjednik Opštinskog odbora u Prnjavoru

PRNJAVOR - Darko Tomaš izabran je večeras za predsjednika Opštinskog odbora SNSD-a u Prnjavoru, a opštinskoj izbornoj konferenciji prisustvovao je i predsjednik stranke Milorad Dodik.

Dodik je rekao da je za predsjednika Opštinskog odbora izabran čovjek koji je imao briljantnu izbornu pobjedu, jedinstven primjer čovjeka koji je ponudio visokopozicioniranu funkciju direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i prihvatio neizvjesnu kandidaturu za načelnika opštine.

"Došao je ovdje, u svoj rodni kraj, pobijedio ne samo protivkandidata, nego i politiku protiv SNSD-a koja se ogledala u SDS-u, pobijedio sa nevjerovatnom razlikom glasova. To je ovdje osnovna poruka, druge poruke nema", naglasio je Dodik.

On kaže da je nakon ovih izbora posao u Prnjavoru stabilizovan i završen.

"Naša politika apsolutno ne uvažava nikakve mogućnosti da u okviru SNSD-a postoji plus ili minus, A ili B. Mi pozivamo sve ljude da nastavimo da radimo, da gradimo zajedničku atmosferu za pobjedu 2018. ili da u okviru nekih drugih mogućnosti grade svoju politiku", rekao je Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske.

On je rekao i da je nekadašnji predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a u Prnjavoru Drago Kalabić jedan od važnih ljudi u SNSD-u, čemu u prilog govori izbor u Predstavnički dom parlamenta BiH i u Narodnu Skupštinu Republike Srpske, gdje je sada poslanik.

"To govori o odnosu partije prema njemu. Kako će se on ponašati u narednom periodu zavisi od njega. Ja mislim da će to ponašanje biti korektno, očekujem da tako bude. Zato sam pred svima ovdje u Prnjavoru rekao da Drago Kalabić može da dobar posao obavi kao poslanik u Predstavničkom domu BiH i, ukoliko naši odnosi budu izgrađeni na način da idemo dalje, to neće biti nikakav problem", rekao je Dodik.

Novoizabrani predsjednik OO SNSD u Prnjavoru Darko Tomaš najavio je da će se u narednom periodu dodatno raditi na konsolidaciji stranke i jačanju organizacije.

"Uvjeren sam da će SNSD dodatno ojačati i stvoriti sve preduslove za pobjedu 2018. godine", rekao je Tomaš, koji je i načelnik opštine Prnjavor.

Govoreći o izostanku sa izborne konferencije poslanika u Narodnoj skupštini Srpske Draga Kalabića i četvorice odbornika u Skupštini opštine Prnjavor koji su formirali novi klub "SNSD plus", Tomaš je naveo da je riječ o ličnim nezadovoljstvima, a ne političkim problemima.

"Stranka je mjesto gdje se razgovara, gdje dijelimo mišljenja, ali to ne znači da mišljenje manjine treba da prevlada. Da su juče podnijeli zahtjev da se vraćaju u SNSD-ov skupštinski klub danas bi bili ovdje sa nama", poručio je Tomaš, dodajući da su Kalabić i još jedan od četvorice odbornika u lokalnoj Skupštini uredno dobili poziv na večerašnju izbornu konferenciju.

Na konferenciji je izabran i novi Opštinski odbor SNSD-a u Prnjavoru.