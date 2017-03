Desetine načelnika i poneki gradonačelnik dugovječno na funkcijama

BANJALUKA - U Bosni i Hercegovini na čelu nekih lokalnih zajednica nalaze se ljudi koji ih vode po nekoliko mandata, a neki čak i više od 20 godina.

Svojevrsni rekorderi po (grado)načelničkom stažu su Tajib Muminović (SDA), koji je na čelu Teočaka sada već pune 23 godine (od 1994.), načelnici Gacka i Bratunca Milan Radmilović i Nedeljko Mlađenović (SDS), obojica od 2000. godine, kao i Jasmin Imamović (SDP), prvi čovjek Tuzle.

Velikim stažom na rukovođenju nekom lokalnom zajednicom može se pohvaliti i načelnik Dervente Milorad Simić (SNSD), koji je prošle godine osvojio četvrti mandat (načelnik od 2004. godine), zatim Mićo Mićić (SDS), koji je od 2005. na čelu Bijeljine. Obren Petrović iz SDS-a je prvi čovjek tada općine Doboj postao 2004, a 2012. izabran je za prvog i zasad jedinog gradonačelnika Doboja. Nešto kraće Zvornikom upravlja Zoran Stevanović, koji je kadar SNSD-a. On je na posljednjim izborima izabran za prvog gradonačelnika u istoriji Zvornika. Načelnik općine je postao na prijevremenim izborima 2007.

Milorad Simić, načelnik opštine Derventa, kaže da ga rezultati koje je postigao zajedno sa svojim timom motivišu da bude tu gdje jeste.

On kaže da je Derventa trenutno pored Srebrenice najmanje zadužena opština u Republici Srpskoj, da ima najmanju stopu nezaposlenosti i da ima ubjedljivo najveći izvoz po glavi stanovnika, a u samom vrhu je i kada je Republika Srpska u pitanju.

Naglašava da je četvrti mandat prihvatio i kandidovao se jer je to od njega narod tražio i koji je prepoznao sve ono što je rađeno u prethodnih više od deceniju.

"Ja sam normalan čovjek. Evo vi me zovete, a ja farbam košnice za pčele, igram se sa unučićima i još nešto brusim. Živim na selu, ne obećavam narodu bajke i to je on prepoznao", rekao je Simić.

Imamović ističe da građani jedne sredine dobro poznaju one koji su na njenom čelu.

"Očito ti ljudi ispunjavaju svoja obećanja. Ja, istina, neka nisam mogao, jer smo svi bili žrtve najveće moguće nesreće (poplave 2014.). Tajna je da morate biti posvećeni poslu, nemate radnog vremena. To je jedan neprekidni rad, i ako u njemu istrajate, građani to i te kako prepoznaju", kaže Imamović, navodeći da sličnih primjera dugovječnih gradonačelnika imamo i u Hrvatskoj (Rijeka), ali i Austriji (Beč).

Četvrti uzastopni mandat na čelu svoje općine (Stolac) je i Stjepan Bošković, zvaničnik koji je novu pobjedu ostvario nakon što su izbori u Stocu poništeni i zatim ponovljeni. Na čelu Stoca je od 2008. godine.

Ističe da je ovog puta, za svoj četvrti mandat, dobio više glasova nego bilo kada do sada.

"Jedini recept je raditi za dobrobit svih građana, dakle svih. I dok god se ima energije i volje, i potpore naroda, tako će i biti", zaključuje Bošković.

Ibrahim Hadžibajrić već treći mandat stoluje u općini Stari grad Sarajevo. Prvo je kao kadar SDA odnio pobjedu na izborima 2008. godine, da bi 2012. godine promijenio dres i kao kandidat SBB-a ponovo pobijedio sa 8.339 glasova, a četiri godina ranije je imao podršku 5.640 građana. Četiri godine kasnije, tačnije na lokalnim izborima prošle godine, odnosi i treću pobjedu, ali uzastopnu, ali ovoga puta kao nezavisni kandidat.

"Obećanje je dug, i ništa drugo. To je moj moto. Ako se čovjek toga drži, građani to prepoznaju. Ja sam od 2012. do 2016. ispunio 88 posto obećanja, a ovih 12 posto nisam mogao zbog ustroja Federacije, ovakvog kakav jeste", kaže Hadžibajrić.

Njegov kolega Milovan - Cicko Bjelica, načelnik Sokoca, koji od Hadžibajrića ima jedan mandat manje, kaže da dijeli dobro i zlo sa ljudima, da je uvijek i u svako doba na usluzi građanima.

"Nisam se od prvog dana promijenio, to vam može reći bilo koji stanovnik Sokoca i okoline", kaže Bjelica.

Podsjećamo, na posljednjim lokalnim izborima BiH je dobila 54 nova načelnika i gradonačelnika (od ukupno 140 biranih), što znači da je svoje fotelje zadržalo njih čak 86, u Federaciji BiH 57, a u Republici Srpskoj 29.