Dio premije od auto-osiguranja preusmjeriti za liječenja

BANJALUKA - Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) RS pokrenuo je zvaničnu inicijativu da pet odsto od premije obaveznog auto-osiguranja u RS bude preusmjereno za zdravstvo.

Kako kažu, tim novcem bi bila obezbijeđena kvalitetnija zdravstvena zaštita za lica koja su zadobila povrede i bolesti prouzrokovane saobraćajnim nezgodama.

"Pretpostavke su da bi po tom osnovu na godišnjem nivou FZO RS dobio dodatni prihod u iznosu od oko sedam miliona KM. Inicijativa je skoro identična rješenjima koja već postoje u Srbiji i Hrvatskoj, a takvo rješenje doprinijelo bi da i dio sredstava od premije auto osiguranja učestvuje u obezbjeđivanju kvalitetnije zdravstvene zaštite za lica koja su zadobila povrede i bolesti prouzrokovane saobraćajnim nezgodama", pojasnili su u FZO RS.

U ovoj instituciji su naveli da potražuju od poslodavaca u Republici Srpskoj ukupno 279,6 miliona KM, i da su zbog ograničenih i nedovoljnih finansijskih sredstava primorani praviti prioritete jer je bitnije da se plati zdravstvena zaštita pacijenata nego refundacije bolovanja.

Milomir Durmić, predsjednik Skupštine Udruženja društva za osiguranje RS, kaže da su osiguravajuće kuće jednoglasno protiv ovog prijedloga.

"Mi smatramo da je taj iznos velik i da prema sadašnjim zakonskim rješenjima već postoji mogućnost da FZO RS refundira određeni iznos od osiguravajućeg društva čiji je osiguranik napravio štetu drugom licu koje je liječeno na teret FZO RS", naveo je Durmić.

On je kazao da inicijativa glasi da se izmijeni Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju RS, u dijelu gdje stoji da se troškovi liječenja lica koje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći mogu refundirati od nadležne osiguravajuće kuće, pa da se umjesto refundiranja navede da se izdvaja paušalni iznos od pet odsto.

"To je ishitreno i nije urađena nikakva analiza prije nego što su krenuli s tom inicijativom. Iznos od pet odsto je veliki i to bi za jedno veće osiguravajuće društvo, koje ima veliku premiju, iznosilo i do milion maraka godišnje", kazao je Durmić.

On je dodao da ne zna da li bi usvajanje ove inicijative izazvalo poskupljenje registracije vozila.

Prema njegovim riječima, "ova neozbiljna inicijativa otvara niz drugih pitanja na koja u FZO RS nisu mislili, a to je način na koji će se namirivati fondovi zdravstva u FBiH i Brčko distriktu".

Slaven Dujaković, direktor Agencije za osiguranje RS, kazao je da je u Agenciju stigao zahtjev od strane Ministarstva finansija RS da navedu koliko sredstava je do sada FZO RS refundirao od strane osiguravajućih društava.

"Mi još nismo Ministarstvu dostavili te podatke, a koji su naredni koraci po pitanju ove inicijative FZO RS, ne znamo", kazao je Dujaković.