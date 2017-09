Đokić: Mektićeva izjava o 'makedonskom scenariju' obična glupost

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić smatra čistom glupošću izjavu člana Glavnog odbora SDS-a Dragana Mektića da podržava "makedonski scenario" u Republici Srpskoj koji bi navodno donio demokratiju, upozorivši da ne treba zagovarati ideje koje vode nasilnim metodama djelovanja.

"Mi imamo institucije za koje smo se izborili, a njih su stvarale i partije koje su danas na vlasti i koje su u opoziciji. Svi skupa treba da uložimo napor da te institucije njegujemo i da ih u punom kapacitetu osposobimo da i dalje rade odgovorno svoj posao", istakao je Đokić.

On smatra da je Mektić ovakvu izjavu dao neoprezno, te da je trebalo bolje da promisli šta takva tvrdnja, u stvari, može da znači.

"To je čista glupost. Kakav je to način da ministar kaže 'Hajde da se u državi stvara nasilje'", rekao je Đokić novinarima u Bijeljini.

On je naveo da se ovdje, kao i u bilo kojoj drugoj zemlji, nikad ništa nije moglo poboljšati nasiljem.

"Posljedice onoga što je učinila Makedonija tek će doći na scenu. Mi nemamo probleme kakve ima Makedonija između Makedonaca i Albanaca, koji su veoma složeni. Dobro je da se ta zemlja stabilizuje i izbjegne etničke sukobe. Mi u Republici Srpskoj takvih prijetnji i problema nemamo", naglasio je Đokić.

On je ocijenio da opozicija želi da unese nemir u rad institucija Republike Srpske koje su prethodnih 12 godina stabilno funkcionisale.

"Očigledno je da nekome smeta ta stabilnost koju je institucionalno postigla Republika Srpska velikim naporima koje smo ulagali", rekao je Đokić.

On je pozvao opoziciju da se "od tog modela agresivnog ponašanja i djelovanja u institucijama Republike Srpske vrati u okvire demokratskih mogućnosti koje stoje na raspolaganju".



"To znači da se iznesu argumenti koji će se ponuditi tijelima koja o tome odlučuju, a da ona donesu odluke shodno svojoj procjeni i odgovornosti. To je moguće i neophodno učiniti. Mi ne treba da hranimo svoje protivnike kojih nažalost ima i dalje, a koji ne žele stabilnu Republiku Srpsku, nego Srpsku koja će biti u haotičnom stanju", istakao je Đokić.

On je podsjetio da slična situacija postoji u FBiH koja već dugo vremena ne funkcioniše i gdje postoji blokada institucija zbog neriješenih odnosa između Bošnjaka i Hrvata.

"Mi tako nešto u Republici Srpskoj nismo imali i ne treba ga ni stvarati", istakao je Đokić.

Član Glavnog odbora SDS-a Dragan Mektić izjavio je juče da je za "makedonski scenario" u Republici Srpskoj, koji bi, kako kaže, "donio demokratiju i vladavinu prava".

"Ja sam za `makedonski scenario` u Republici Srpskoj i ne vidim ništa sporno niti loše u takvom scenariju. Razgovarao sam sa sadašnjim premijerom Zoranom Zaevim, a nekadašnjim liderom opozicije šta je `makedonski scenario` i saznao da je njegovim sprovođenjem pobijedila demokratija u toj zemlji", rekao je Mektić, koji je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH.