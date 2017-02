Đokić: Predstavnici Srpske da budu odlučni u institucijama BiH

BANJALUKA - Lider Socijalističke partije Petar Đokić očekuje da predstavnici Republike Srpske u institucijama BiH budu odlučni i da ne dopuste da budu iskorišteni instrumenti koje imaju na raspolaganju institucije u BiH kako bi se olakšala namjera lidera SDA Bakira Izetbegovića, Sakiba Softića i drugih da pokrenu reviziju tužbe BiH protiv Srbije.

Đokić je novinarima u Potkozarju kod Banjaluke rekao da je to jedino što može da se uradi, jer u pravnom smislu Republika Srpska više ništa, osim toga, ne može uraditi.

"Jasno se vidi da SDA i Izetbegović nemaju pravni okvir da mogu sami da pokrenu to pitanje, niti Softić može biti ovlašteni predstavnik BiH, ukoliko iza toga ne stoje sve strane", rekao je Đokić novinarima u Banjaluci.

On kaže da hrvatska strana nije spremna da to podrži, niti će predstavnici Republike Srpske to dopustiti.

Đokić je dodao da ova inicijativa treba biti odbačena, ali i upozorio da je ona kao pojava u društvu zabrinjavajuća, imajući u vidu da je Izetbegović rekao da je potpuno svjestan svih opasnosti i problema koje može izazvati takva inicijativa.

On je pozvao predstavnike Republike Srpske u BiH i međunarodne zajednice da se pokrenu i upozore Izetbegovića da nema pravo da vodi aktivnosti koje mogu pogoršati stanje u zemlji.

Đokić je istakao da su oni ovog puta pasivni i tihi, iako uvijek reaguju na loše pojave u BiH, što bi trebali i sada da učine, te podsjetio da su najčešće nalazili povod da reaguju na određene pojave koje su ih "zabrinjavale", a dolazile su iz Republike Srpske, što su oštro osuđivali i napadali.

"Oni treba da traže da Bakir Izetbegović i SDA rade tako da očuvamo stabilnost i mir koji imamo i gradimo bolje odnose, te spriječimo da BiH dođe u novu krizu", rekao je Đokić.

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je početkom ove sedmice da će biti revizije tužbe BiH protiv Srbije ukoliko ekspertska grupa, predvođena agentom Sakibom Softićem, procijeni da ima elemenata za to.