Dodik: Bakir Izetbegović samo otvara probleme

BEOGRAD - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Beogradu da su Srpskoj bile poznate informacije o islamistima u BiH o kojima u posljednje vrijeme govori sin Franje Tuđmana, Miroslav, ali da se glas Srpske nije čuo, te da istorijske činjenice ne mogu da budu skrivene.

"Mi smo to znali i govorili da se upravo začetak te islamske države može da vidi u BiH, dolaskom mudžahedina, što je povrijedilo /Bakira/ Izetbegovića, samo što se naš glas nije čuo", dodao je Dodik.



Na pitanje novinara da prokomentariše sukobe Bakira Izetbegovića i Miroslava Tuđmana u vezi sa islamskim radikalizmom, Dodik je rekao da očigledno istorijske činjenice ne mogu da budu skrivene i da Izetbegović samo otvara probleme i postaje "politička olupina".



"Bili su braća, šta im je sad, nemam pojma. Potajna i pritajena mržnja o kojoj je pisao Andrić, očigledno da postoji među njima i to se odnosi na BiH. Očigledno da Bakir Izetbegović samo otvara probleme i nema više destinacije u regionu i BiH gdje on nije otvorio problem", rekao je Dodik novinarima u Beogradu nakon sastanka rukovodstva Srpske i Srbije.



Dodik je naveo da je Izetbegović to činio i čini u kontinuitetu i sa samim mirovnim sporazumom.



"To govori da je njegova politika - politika njegovog oca, a politika njegovog oca je `Islamska deklaracija`, koja je napisana kao programski akt i dokument za islamsku državu, koja i dalje funkcioniše na Bliskom istoku i on se toga nije odrekao", naglasio je Dodik.



On je naveo da to nije jedini problem između Bošnjaka i Hrvata i da postoji problem Pelješkog mosta, koji osporava bošnjačka strana.



"Republika Srpska nema problem sa Pelješkim mostom. Mi imamo problem sa izgradnjom mosta na Savi, kod Gradiške i pokušavamo da to riješimo sa Hrvatskom", rekao je on.



Sa druge strane, istakao je Dodik, Bakir Izetbegović je otvorio probleme i sa Hrvatima u BiH, kontinuirano ima probleme u okviru bošnjačko-muslimanske zajednice u samom Sarajevu, gdje gubi podršku i u okviru vlastite partije.

Priča o finansijskim problemima Srpske pravi se u Sarajevu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se iz Sarajeva tendenciozno pravi priča o finansijskim problemima koje navodno ima Republika Srpska, te istakao da Srpska bilježi povećanje prihoda i da će, uprkos suši, imati rast od oko tri odsto.

"Nije čudo što se na tendenciozan način održava priča o nekoj katastrofa u Republici Srpskoj. To nije tačno i želim da to demantujem", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Beogradu, nakon sastanka najviših zvaničnika Srpske i Srbije.



On je istakao da Republika Srpska ima povećanje prihoda i ostvarenje plana veće od 25 miliona KM na računu budžeta.



"Ali, tendenciozno se iz Sarajeva i nekog okruženja pravi priča o nekom problemu u Republici Srpskoj", rekao je Dodik.



On je dodao da Srpska ponekad ima problem sa likvidnošću, ali da povećava i jača sve svoje makroekonomske pokazatelje.



"I pored suše koja je desetkovala našu poljoprivredu, a ona je značajan dio našeg domaćeg proizvoda, računamo da ćemo opet imati rast od oko tri odsto, u odnosu na 3,5 odsto koliko smo imali prošle godine", rekao je Dodik.

Dogovoreno formiranje tima za izradu Deklaracije o zaštiti Srba

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je dogovoreno formiranje tima za izradu deklaracije o zaštiti srpskog naroda, te da bi ovaj dokument u novembru trebalo da se nađe pred skupštinama Srpske i Srbije.

Poslije sastanka najviših zvaničnika Srbije i Srpske u Beogradu, Dodik je ukazao na važnost da se krene "u obračun" sa stereotipom koji govori o tome i često Srbe u BiH kvalifikuje kao "bosanske Srbe".



"Pričali smo i sa Srbima iz Hrvatske koji ne vole da im kažu da su 'hrvatski Srbi'. Mi smo jednostavno Srbi i želimo tom Deklaracijom da se na neki način na to osvrnemo", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.



Dodik je naglasio da je prije stotinu i više godina kada su počela razdvajanja Srba po imenu napravljena istorijska zbrka, te da je cilj deklaracije da se "osvrne" na tu činjenicu, kao i da će se raditi na "elementima za jezik i svemu ostalom što se odnosi na Srbe".



"Ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao - potrebno je da se donesu akcioni planovi, a to znači da će na materijalan način biti podržana sva programska opredjeljenja i da to, orjenaticiono, bude novembar", rekao je Dodik.